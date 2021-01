Άστραψε και βρόντηξε στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης με τη Νεπτούνας, η Ζαλγκίρις. Η ομάδα του Μάρτιν Σίλερ έκλεισε τα δέκα πρώτα αγωνιστικά λεπτά με 8/12 τρίποντα! Ολοκληρώνοντας το πρώτο δεκάλεπτο με σκορ 34-20!

Μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, η Ζαλγκίρις έφτασε το ποσοστό της στο 66% (10/15). Ο Γκριγκόνις έχει 3/3 και ο Μιλάκνις 3/5 τρίποντα.

Zalgiris opens up the game in Klaipeda with 8 made three-pointers in the first quarter for the 34-20 lead! pic.twitter.com/RN2ZxCzuby

