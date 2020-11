Λιετκαμπέλις: Τέσσερα κρούσματα κορονοϊού στους Λιθουανούς (pic)

Συνεχίζει να δημιουργεί προβλήματα ο κορονοϊός στο μπάσκετ. Τέσσερις παίκτες της Λιετκαμπέλις βρέθηκαν θετικοί στον ιό, ενώ την εβδομάδα που πέρασε, είχαν παίξει με Βίρτους Μπολόνια και Λοκομοτίβ Κουμπάν για το Eurocup.

4 Lietkabelis Panevezys players were tested positive for COVID-19. Lietkabelis played two EuroCup away games this week vs Lokomotiv Krasnodar and Virtus Bologna. Lithuania NT call-up Paulius Valinskas will miss the Euro2022 qualifiers in Vilnius.

