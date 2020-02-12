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ΑρχικήΜπάσκετΜπάσκετ: Κύπελλο Ελλάδας
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Φοβερός Μαυροκεφαλίδης: Είχε 15 από τους 17 πόντους του Προμηθέα στο δεκάλεπτο!

Φοβερός Μαυροκεφαλίδης: Είχε 15 από τους 17 πόντους του Προμηθέα στο δεκάλεπτο!

Φοβερός Μαυροκεφαλίδης: Είχε 15 από τους 17 πόντους του Προμηθέα στο δεκάλεπτο!

O Λουκάς Μαυροκεφαλίδης κάνει απίθανο ματς στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στο Περιστέρι Winmasters, αφού μετρά 15 πόντους από τους 17 του Προμηθέα (17-16).

Φοβερά πράγματα κάνει ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης στον ημιτελικό με το Περιστέρι Winmasters.

Ο Έλληνας ψηλός πέτυχε 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ όλοι οι άλλοι συμπαίκτες είχαν μαζί 2!.

Ο Λουκάς είχε 3/3 βολές, 3/4 δίποντα και 2/3 τρίποντα.

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