Φοβερός Μαυροκεφαλίδης: Είχε 15 από τους 17 πόντους του Προμηθέα στο δεκάλεπτο!

Φοβερά πράγματα κάνει ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης στον ημιτελικό με το Περιστέρι Winmasters.
Ο Έλληνας ψηλός πέτυχε 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ όλοι οι άλλοι συμπαίκτες είχαν μαζί 2!.
Ο Λουκάς είχε 3/3 βολές, 3/4 δίποντα και 2/3 τρίποντα.
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
LIVE
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 20vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 21
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ -vs
ΑΕΚ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1vs
ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΝΑΧΑΙΚΗ 0vs
ΔΟΞΑ ΔΡAΜΑΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΕΚ 1vs
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 0vs
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΑΟΚ 4vs
ΟΦΗ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥAΣΙΝΓΚΤΟΝ ΓΟΥΙΖΑΡΝΤΣ 126vs
ΣΙΚAΓΟ ΜΠΟΥΛΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΙΞΕΡΣ 110vs
ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ ΚΛΙΠΕΡΣ 103
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΚΛΑΧΟΜΑ ΣΙΤΙ ΘAΝΤΕΡ 106vs
ΣΑΝ ΑΝΤΟΝΙΟ ΣΠΕΡΣ 114
ΤΕΛΙΚΟ
ΝΙΟΥ ΟΡΛΙΝΣ ΠΕΛΙΚΑΝΣ 138vs
ΠΟΡΤΛΑΝΤ ΜΠΛΕΙΖΕΡΣ 117
ΤΕΛΙΚΟ
ΧΙΟΥΣΤΟΝ ΡΟΚΕΤΣ 116vs
ΜΠΟΣΤΟΝ ΣΕΛΤΙΚΣ 105
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ -vs
ΛΑΜΙΑ -
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ -vs
ΠΑΟΚ -
ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠAΟ -vs
ΓΡΑΝAΔΑ -
ΑΡΚAΔΑ ΓΑΛAΤΙ -vs
ΓΑΛΑΤΑΣΑΡAΙ -
ΑΡΚAΣ ΙΖΜΙΡ -vs
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ -
ΟΣΤΡAΒΑ -vs
ΜΟΝΤΕΝΑ -
ΜΛΑΝΤΟΣΤ ΜΠΡΤΣΚΟ -vs
ΑΖΑΞΙΟ -
ΛΙΝΤΕΜΑΝΣ ΑΛΣΤ -vs
HAOK MLADOST -
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΑΚΕΛ ΝΟΒΙ ΟΥΡΕΝΓΚΟΙ 3vs
ΚΟΥΖΜΠΑΣ ΚΕΜΕΡΟΒΟ 0
ΓΙΑΣΤΡΖΕΜΠΣΚΙ ΒΕΓΚΙΕΛ -vs
ΖΕΝΙΤ ΚΑΖAΝ -
ACH ΛΙΟΥΜΠΛΙAΝΑ -vs
ΜΠΕΡΛΙΝ -
ΤΟΥΡ -vs
ΟΝΙΚΟ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ -
ΝΟΛΙΚΟ ΜΑΣΕΙΚ -vs
ΧAΛΚΜΠΑΝΚ -
LIVE
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 2vs
ΣΑΧΤAΡ ΣΟΛΙΓΚΟΡΣΚ 3
LIVE
SPUTNIK 1vs
FC SMOLENSK 0
LIVE
ΚΟΝΓΚΣΒΙΝΓΚΕΡ 0vs
ΜΟΛΝΤΕ 0
LIVE
ΖAΓΚΡΕΜΠ 2vs
VRBOVEC 0
LIVE
ΖΙΧΛAΒΑ 1vs
ΖΝΟΙΜΟ 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΑΡΣΕΝΑΛ ΤΟΥΛΑ 0vs
ΑΡAΝΤ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΑΓΙΑΝΚAΡΑ 1vs
ΠΕΡΣΕΜΠAΓΙΑ ΣΟΥΡΑΜΠAΓΙΑ 0
ΤΕΛΙΚΟ
MINYOR PERNIK 4vs
OFC KOM BERKOVITSA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΟΥΝΙΒΕΡΣΙΤAΤΕΑ ΚΛΟΥΖ 3vs
UNIREA DEJ 0
ΤΕΛΙΚΟ
FK MAGNITOGORSK 1vs
TORPEDO MIASS 2
ΤΕΛΙΚΟ
CRISUL CHISINEU CRIS 2vs
ΡΙΠΕΝΣΙΑ ΤΙΜΙΣΟAΡΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ELCHE ILICITANO 2vs
ΛΕΝΙΝΓΚΡΑΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΚΑΖAΝΚΑ ΜΟΣΧΑΣ 8vs
ΡΙΑΖAΝ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΒΟΛΙΝ ΛΟΥΤΣΚ 1vs
ΒΕΡΡΕΣ ΡΙΒΝΕ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΕΡAΝΙ ΜΑΡΤΒΙΛΙ 3vs
ΓΚΟΥΡΙΑ ΛΑΝΝΧΟΥΚΤΙ 0
ΤΕΛΙΚΟ
STEAUA BUCURESTI 4vs
ALEXANDRIA 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΛΑΒΟΙ ΒΙΣΕΧΡΑΝΤ 2vs
ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΝΕΚ 4vs
ΜΦΚ ΝΤΟΥΚΛΑ ΜΠAΝΣΚΑ ΜΠΙΣΤΡΙΤΣΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΓΚΣ ΓΙAΣΤΡΕΜΠΙ 4vs
ΜΠΕΛΤΣAΤΟΦ 4
ΤΕΛΙΚΟ
FC PODILLYA KHME. 0vs
ΝΙΒΑ ΤΕΡΝΟΠΙΛ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΒAΡΤΑ ΠΟΖΝΑΝ 2vs
ΜΠΙΤΟΒΙΑ ΝΤΡΟΥΤΕΞ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΣΟΚΟΛΟΦ 3vs
ΧΡΟΥΝΤΙΜ 1
ΤΕΛΙΚΟ
COMUNA RECEA 6vs
ZALAU 3
ΤΕΛΙΚΟ
FK OHRID 1vs
GOSTIVAR 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΕΡΣΙΚ ΚΕΝΤΙΡΙ 0vs
ΜΑΝΤΟΥΡΑ ΓΙΟΥΝAΙΤΕΝΤ 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΖAΓΚΟΡΕΤΣ ΝΟΒΑ ΖΑΓΚΟΡΑ 0vs
ΕΤAΡ 1924 ΒΕΛΙΚΟ ΤΑΡΝΟΒΟ 2
ΤΕΛΙΚΟ
FK ZVEZDARA 1vs
BSK BORCA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΜΠΕΛAΣΙΤΣΑ 3vs
BANSKO 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΛΕΓΚΙΟΝΟΒΙΑ ΛΕΓΚΙΟ 2vs
ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ 2
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΑΝΣ ΝAΡΒΑ 4vs
NOMME KALJU U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΠΡΙΚΑΡΠΑΤΙΑ ΙΒAΝΟ 0vs
ΚΑΡΠAΤΙ ΛΒΙΒ U21 0
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΡΙΝΤΕΚ ΜΙΣΤΕΚ 2vs
ΑΠΟΣ ΜΠΛAΝΣΚΟ 3
ΤΕΛΙΚΟ
ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ 0vs
ΜΕΤΑ/ΛΟΥ 1
ΤΕΛΙΚΟ
OMLADINAC NB 0vs
FK SLOBODA 0
ΤΕΛΙΚΟ
AS CARANI 1vs
GHIRODA 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΡΑΝΤΝΙΣΚΙ 2vs
SLOGA PETROVAC 2
ΤΕΛΙΚΟ
NOVI SAD 3vs
CRVENA ZVEZDA NS 1
ΤΕΛΙΚΟ
ΤΡΙΕΣΤΙΝΑ 1vs
ΤAΜΠΟΡ 1
ΤΕΛΙΚΟ
KOZUV GEVGELIJA 3vs
OSOGOVO 1
CHERNO. II ODESSA -vs
SOHO -
ΣΕΡΙΦ ΤΙΡΑΣΠΟΛ -vs
TIGHINA -
ΖΕΜΟΥΝ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ -vs
ΖAΡΚΟΒΟ -
KADINO -vs
ΠΟΜΠΕΝΤΑ -
GRANICAR ZUPANJA -vs
ΜΠΙΓΙΕΛΟ ΜΠΡΝΤΟ -
ΣΧΡΟΜΠΡΙ ΓΚΛΟΓΚΟΒ -vs
ΠΟΛΚΟΒΙΤΣΕ -
ΦΑΡΕΝΣΕ -vs
ΧAΜΑΡΜΠΙ -
FK JEDINSTVO UB -vs
FK TURBINA VREOCI -
KARVINA B -vs
FRYDLANT -
ΜΠΡΙΝΙΕ ΓΚΡΟΣΟΥΠΛΙΕ -vs
KRKA -
RUCH RADZIONKOW -vs
PODLESIANKA KATOWICE -
ΣΕΛΛΙΕ & ΜΠΕΛΟΤ ΒΛΑΣΜΙΝ -vs
ΣΤΕΤΟΒΙΤΣΕ -
SZOMBIERKI BYTOM -vs
LKS ORZEL MIEDARY -
ΚΛΟΥΚΣΜΠΟΡΓΚ -vs
RKS RADOMSKO -
ΒΙΓΚΡΙ ΣΟΥΒAΛΚΙ -vs
ΡΕΖΟΒΙΑ -
ΓΚΑΡΠAΡΝΙΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ -vs
SIARKA TARNOBRZEG -
AUSTRIA XIII -vs
FCJ ALT-OTTAKRING -
MK GORNIK KATOWICE -vs
ΣΛΑΣΚ ΣΒΙΕΤΟΛΟΒΙΤΣΕ -
ΓΚΟΥΑΡΕΚ ΤΑΡΝΟΒΣΚΙ ΓΚΟΡΙ -vs
SLAVIA RUDA SLASKA -
SV DOBL -vs
UFC WETTMANNSTATTEN -
ΒΙΕΝΕΡ ΒΙΚΤΟΡΙΑ -vs
TSU OBERGANSERNDORF -
GRAZER AK II -vs
MOOSKIRCHEN -
ΧΑΙΜΣΤΕΤΕΝ -vs
ΠΟΥΛΑΧ -
ΑΜΒΟΥΡΓΟ B` -vs
PHONIX LUBECK -
UNION VOCKLAMARKT -vs
ΒΟΡΓΟΥΟΡΤΣ ΣΤΕΙΡ -
HIRSCHSTETTEN SV -vs
SC ORTH/DONAU -
ΣΤAΙΜΠΑΧ -vs
SF BG MARBURG -
ΤΟΥΡΚ ΓΚΟΥΤΣΟΥ ΦΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ -vs
FSV FRIEDRICHSDORF -
PER/FEH II -vs
DUSV LOIPERSDORF -
SU STRADEN -vs
TSV KIRCHBERG-RAAB -
LIVE
ΣΠΟΡ ΤΟΤΟ 1vs
ΒAΡΤΑ ΖΑΒΙΕΡΤΣΙΕ 0
MUNICIPAL ZALAU -vs
ΚΑΡΛΟΒAΡΣΚΟ -
ΑΜΠΙAΝΤ ΛΑΙΚΟΥΡΓΚΟΥΣ ΓΚΡΟΝΙΓΚΕΝ -vs
ΜΟΝΠΕΛΙΕ -
ΡΕΝ -vs
ΜΠΙΣΤΡΙΝΑ ΝΙΤΡΑ -
ΧΑΣΡΟΝΤΕ ΛΕΟΥΒΕΝ -vs
PENZUGYOR -
LIVE
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 20vs
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 21
ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΔΡΥΟΠΙΔΕΩΝ -vs
ΑΕΚ -
O Λουκάς Μαυροκεφαλίδης κάνει απίθανο ματς στο πρώτο δεκάλεπτο κόντρα στο Περιστέρι Winmasters, αφού μετρά 15 πόντους από τους 17 του Προμηθέα (17-16).
Φοβερά πράγματα κάνει ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης στον ημιτελικό με το Περιστέρι Winmasters.
Ο Έλληνας ψηλός πέτυχε 15 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο, ενώ όλοι οι άλλοι συμπαίκτες είχαν μαζί 2!.
Ο Λουκάς είχε 3/3 βολές, 3/4 δίποντα και 2/3 τρίποντα.