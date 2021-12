Περιστέρι: Η απογοήτευση του Μίλερ για τον χρόνο συμμετοχής του με την ΑΕΚ

Ο Ίαν Μίλερ είχε παράπονο από τα λεπτά που τον χρησιμοποίησε ο Μίλαν Τόμιτς κόντρα στην ΑΕΚ.

Το Περιστέρι αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Κυπέλλου μετά την ήττα από την ΑΕΚ και ο Ίαν Μίλερ έδειξε την απογοήτευση από τα λεπτά που του έδωσε ο Μίλαν Τόμιτς στο ματς.

Ο Αμερικανός έγραψε σε ανάρτηση σε twitter και instagram: «Δεν έχω ξανανιώσει έτσι για το μπάσκετ. Τόσο απλά. Να έχει γαμ... περηφάνια και μην είσαι εγωιστής. Ποιος ο λόγος να έχεις "δολοφόνους" στην ομάδα σου αν δεν τους αφήνεις να... σκοτώσουν». Ο Μίλερ έμεινε στο παρκέ για 15 λεπτά και είχε 1 πόντο με 1/2 βολές και 0/4 τρίποντα και 4 ασίστ.

I ain’t never felt this way bout hoops…this shit so simple! Have some Fuxkin pride and be unselfish!