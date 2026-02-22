Παπαπέτρου στο Gazz Floor by Novibet: «Ο Παναθηναϊκός φάνηκε ότι είχε προβάδισμα, ερωτηματικό οι επιλογές του Ολυμπιακού στους ξένους»

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε στο πλαίσιο του Gazz Floor powered by Novibet την επιλογή των ξένων του Ολυμπιακού στον χαμένο τελικό κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε για την επικράτησή του απέναντι στον Ολυμπιακό στον τελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και το τρίτο... ημίχρονο μεταφέρθηκε στο παρκέ του Gazz Floor powered by Novibet.

Eκεί Ιωάννης Παπαπέτρου, Δημήτρης Κωνσταντινίδης και Παύλος Κουστέρης ανέλυσαν και σχολίασαν αρχικά τα όσα έλαβαν χώρα στο Κλειστό της Νέας Αλικαρνασσού με τον Παπαπέτρου να θίγει το ζήτημα της επιλογής των ξένων του Ολυμπιακού.

Αναλυτικα

«O Παναθηναϊκός είχε προβάδισμα τηρουμένων των αναλογιών. Ήταν δύσκολη η αποστολή του Ολυμπιακού δεδομένου ότι ο Ντόρσεϊ δεν ήταν στην ομάδα τις τελευταίες μέρες και φαινόταν εκτός των νερών του. Τα δύο του πεντάρια αποφασίστηκε τελευταία στιγμή να παίξουν. Για εμένα μεγάλο ερωτηματικό αποτελεί η επιλογή των ξένων από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο Παναθηναϊκός δίκαια και κυρίαρχα κέρδισε το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να αφήσει εκτός και τον Μόντε Μόρις που αγωνίστηκε πέντε λεπτά. Δεν βρίσκω τον λόγο να έχεις και τον Χολ και τον Μόρις με μικρό χρόνο συμμετοχής. Στο θέμα του "5" φάνηκε ότι και οι δύο ήταν έτοιμοι να παίξουν και ο Μιλουτίνοφ και ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Είναι ένα παιχνίδι και για εμένα αποτελεί τεράστιο ερωτηματικό η επιλογή».