Ο Νίκος Ψέλνει: «Η άδεια σκακιέρα του Μπαρτζώκα»
Στα προβλήματα του Ολυμπιακού, τα ρίσκα του Γιώργου Μπαρτζώκα και την συνολικά πολύ κακή εικόνα της ομάδας του Πειραιά στάθηκε ο Νίκος Παπαδογιάννης στο αγαπημένο σας «Ο Νίκος Ψέλνει» του Gazz Floor by Novibet.
Ο Νίκος Παπαδογιάννης παρέθεσε όλα όσα συνέβησαν την τελευταία εβδομάδα στον Ολυμπιακό, με την απουσία του Ντόρσεϊ, τους τραυματισμούς, ακόμη και τα ρίσκα που πήρε ο Γιώργος Μπαρτζώκας με την εξάδα των ξένων και τονίζει ότι στο τέλος έμειναν περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντήσεις.
Ολόκληρο το «Ο Νίκος Ψέλνει»:
