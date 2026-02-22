Ο Νίκος Ψέλνει: «Η άδεια σκακιέρα του Μπαρτζώκα»

Ο Νίκος Παπαδογιάννης στάθηκε στην κακή εικόνα του Ολυμπιακού στον τελικό του Κυπέλλου, αλλά και στα ρίσκα του Γιώργου Μπαρτζώκα, τα οποία δεν του βγήκαν.

Στα προβλήματα του Ολυμπιακού, τα ρίσκα του Γιώργου Μπαρτζώκα και την συνολικά πολύ κακή εικόνα της ομάδας του Πειραιά στάθηκε ο Νίκος Παπαδογιάννης στο αγαπημένο σας «Ο Νίκος Ψέλνει» του Gazz Floor by Novibet.

Ο Νίκος Παπαδογιάννης παρέθεσε όλα όσα συνέβησαν την τελευταία εβδομάδα στον Ολυμπιακό, με την απουσία του Ντόρσεϊ, τους τραυματισμούς, ακόμη και τα ρίσκα που πήρε ο Γιώργος Μπαρτζώκας με την εξάδα των ξένων και τονίζει ότι στο τέλος έμειναν περισσότερα ερωτηματικά παρά απαντήσεις.