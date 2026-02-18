Χέιζ-Ντέιβις: Νέα διάσταση, νέα ταυτότητα για τον Παναθηναϊκό

Η προσθήκη του 31χρονου Αμερικανού στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ, αναβαθμίζει την ομάδα του Παναθηναϊκού, φέρνει πλουραλισμό στο παιχνίδι και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα. Γράφει ο Γιάννης Πάλλας

Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης με το επιβλητικό 101-71 απέναντι στον ΠΑΟΚ στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ. Οι «πράσινοι» προκρίθηκαν στον ημιτελικό της Πέμπτης (19/2, 20:00) με τον Ηρακλή, αλλά κυρίως έδειξαν ότι αποκτούν μια νέα, πιο σύνθετη ταυτότητα στο παρκέ.

Μετά τις ανορθογραφίες του τελευταίου διαστήματος και την προβληματική εικόνα απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου στο Telekom Center Athens, το σύνολο του Έργκιν Άταμαν παρουσίασε συγκέντρωση, καθαρό μυαλό και σαφές πλάνο. Από το πρώτο λεπτό επέβαλε το ρυθμό, κυκλοφόρησε σωστά τη μπάλα και «χτύπησε» κάθε αδυναμία ενός ΠΑΟΚ που έδειχνε ακόμη σε φάση προσαρμογής, έπειτα από τις τελευταίες αλλαγές.

Η παρουσία του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις ήταν εκείνη που έδωσε την «άλλη διάσταση» στο παιχνίδι της ομάδας. Με μόλις μία προπόνηση, ο 31χρονος φόργουορντ σε 16:04 λεπτά σημείωσε 16 πόντους (1/2 βολές, 3/5 δίποντα, 3/7 τρίποντα) πήρε 1 ριμπάουντ και έκανε 2 κλεψίματα, όμως η προσφορά του δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς.

Το μέγεθός του, η ικανότητα να παίζει με πλάτη αλλά και με πρόσωπο στο καλάθι, η άνεση στο spacing και οι αμυντικές προσαρμογές, άνοιξαν το παιχνίδι της ομάδας στο μισό γήπεδο και έκαναν την επίθεση πιο απρόβλεπτη για τον αντίπαλο.

Όπως είχε πει πριν μερικά χρόνια και ο σπουδαίος προπονητής Φιλ Τζάκσον «η δύναμη της ομάδας είναι κάθε μέλος της. Και η δύναμη κάθε μέλους είναι η ομάδα».

Και αυτό ακριβώς φάνηκε στο παρκέ. Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις δεν ήρθε για να λειτουργήσει ως μεμονωμένη λύση, αλλά ως κομμάτι που ανεβάζει τη συνολική λειτουργία της ομάδας. Με εκείνον στο παρκέ, ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν είναι απλώς πιο δυνατός, είναι πιο πολυδιάστατος, πιο ευέλικτος, πιο δύσκολος στην ανάγνωση.

Η συνολική εικόνα της ομάδας επιβεβαίωσε αυτή τη διαφορά στον τρόπο που αγωνίστηκαν οι «πράσινοι». Ο Τζέριαν Γκραντ έδωσε τον τόνο με καθαρές αποφάσεις, ο Κέντρικ Ναν εκτέλεσε με συνέπεια και ήταν άψογος δημιουργός (6 ασίστ), ενώ ο Ρισόν Χολμς κυριάρχησε στη ρακέτα, προσφέροντας ενέργεια και αποτελεσματικότητα και στις δύο πλευρές του παρκέ τελειώνοντας τον αγώνα με 21 πόντους (5/6 ελεύθερες βολές, 8/9 δίποντα, 4 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα) σε 21:14 λεπτά.

Οι 28 ασίστ για 10 λάθη και το 50% στα τρίποντα (11/22) καταγράφουν με αριθμούς τη συγκέντρωση και τον πλουραλισμό που χαρακτήρισε το παιχνίδι της ομάδας του Έργκιν Άταμαν.

Ο ημιτελικός με τον Ηρακλή προσφέρεται για περαιτέρω προσαρμογή του Χέιζ-Ντέιβις και διαχείριση. Στο βάθος όμως βρίσκεται ο τελικός του Σαββάτου (21/1) απέναντι στον Ολυμπιακό. Εκεί όπου η «άλλη διάσταση» που προσθέτει ο Χέιζ-Ντέιβις στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού AKTOR μπορεί να αποδειχθεί καταλυτική στη διεκδίκηση του τίτλου.

