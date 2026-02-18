Ζιάγκος: «Συγνώμη από τους Μυκονιάτες, όσα πιστεύουμε πήγαν περίπατο»

Ο προπονητής της Μυκόνου Βαγγέληυς Ζιάγκος δεν έκρυψε την απογοήτευση του από την εμφάνιση της ομάδας του στον προημιτελικό του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ κόντρα στον Ηρακλή.

Εμφανώς στενοχωρημένος από την εικόνα της ομάδας του ήταν ο προπονητής της Μυκόνου Βαγγέλης Ζιάγκος μετά το τέλος του προημιτελικού του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ με τον Ηρακλή.

Η Μύκονος αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, αλλά ο έμπειρος τεχνικός είχε πολλά παράπονα από την αγωνιστική εικόνα της ομάδας και όλα όσα πρεσβεύει, τα οποία πήγαν περίπατο. Έσπευσε μάλιστα να ζητήσει συγνώμη από τον κόσμο του νησιού.

«Συγχαρητήρια στον Ηρακλή. Αυτό που δήλωσαν το έκαναν πράξη. Δήλωσαν πως δεν θέλουν να χάσουν από την Μύκονο για τρίτη φορά και μπήκαν με αυτή την αποφασιστικότητα να μην χάσουν από την Μύκονο για τρίτη φορά και να κερδίσουν το ματς» δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα με τον «γηραιό» στο flash interview ο Βαγγέλης Ζιάγκος.

«Εμείς το παιχνίδι το πήραμε πολύ χαλαρά, αψήφιστα. Χθες δηλώναμε ότι θέλουμε να το απολαύσουμε, να δώσουμε χαρά στους Μυκονιάτες. Κάναμε το αντίθετο. Αισθάνομαι την ανάγκη να τους ζητήσουμε και συγγνώμη. Όχι γιατί δεν κερδίσαμε το παιχνίδι, γιατί όλα αυτά που θέλουμε να πιστεύουμε πως εκπροσωπούμε σαν οργανισμός και σαν άνθρωποι σήμερα πήγαν περίπατο» συνέχισε ο προπονητής της Μυκόνου.

«Αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει. Η σημερινή μας εικόνα μας προβληματίζει. Υπάρχει αιτιολογία πίσω από αυτό, υπάρχουν και δικαιολογίες που δεν είναι της παρούσης. Θα το λύσουμε» συμπλήρωσε.