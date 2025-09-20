Κύπελλο Ελλάδος: Με νίκες άρχισαν τη Β' φάση οι Απόλλων Πάτρας, Δόξα Λευκάδας και Ψυχικό
Με συνολικά επτά αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η πρώτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του Κυπέλλου Ανδρών. Συμμετείχαν οι ομάδες που είχαν πάρει την πρόκριση από την περασμένη φάση αλλά και ομάδες από την Elite League.
Η επόμενη αγωνιστική της Β' φάσης είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (24/9).
Αποτελέσματα
Β’ Φάση
20/9
1η Αγωνιστική
- Αθηναϊκός-Δάφνη 72-92
- ΑΕ Βαρθολομιού-Δόξα Λευκάδας 49-84
- ΚΟ Χολαργού-Κόροιβος Αμαλιάδας 67-71
- Γαργαλιάνοι-Απόλλων Π. 63-67
- Αμύντας-Ψυχικό 75-104
- Εκπ. Φρυγανιώτη-ΓΣ Σοφάδων 53-110
- Σύλλας Λ. Αιδηψού-Ελευθερούπολη 78-80
2η Αγωνιστική
Τετάρτη 24/9
- NE Μεγαρίδος-Πρωτέας Βούλας
- Βίκος Ιωαννίνων-Κόροιβος Αμαλιάδας
- Νίκη Βόλου-Ψυχικό
- Δάφνη-Trikala Basket
- Ελευθερούπολη-Πανερυθραϊκός
- Λαύριο-Ερμής Σχηματαρίου
- ΓΣ Σοφάδων-Αιγάλεω
- Απόλλων Πάτρας-Δόξα Λευκάδας
Αναλυτικά οι αγώνες
Σύλλας Λ. Αιδηψού-Ελευθερούπολη 78-80
Διαιτητές: Ουσταμπασίδης-Αναστασίου-Διαμαντής Αθ.
Δεκάλεπτα: 20-19, 36-40, 60-62, 78-80
Σύλλας Λ. Αιδηψού (Ζαρανικόλας-Παπαργυρόπουλος): Παπαδάκης 14(1), Τσούμας 11(3), Παπαντωνίου 30(6), Κιαπέκος 2, Παράκα 8(14ρ.), Ρούζιος 2, Κοχλιαρίδης 5(1), Δελεντζές 6(2), Χασιώτης.
Ελευθερούπολη (Σίσκος-Μουλάκης): Γοργόνης 16(3τρ, 6ασ.), Τσουκ 4, Σπυριδονίδης 7(10ρ.), Μουτίδης 9, Ναούμης 23(6), Μπόλδογλου 6, Τσέλλος 11(3), Ντίνος, Γουίνφιλντ 4(1).
Αμύντας- Ψυχικό 75-104
Διαιτητές: Τεφτίκης, Σκουλαρίκης, Μπον
Δεκάλεπτα: 16-26, 34-46, 51-77, 75-104
Αμύντας (Κουκουνιάς – Ζούπας): Ματζούρος 15(3), Μανοΐλιβιτς10(1), Ντούζιδης 7(2), Στεργιάκης 9 (1), Ιωάννου 12(2), Κορκοντζέλος 9(1), Δαμιανός 5(1), Μητρέλος, Σιταράς, Τσιλιμπάρης 3(1), Σούλης 3(1), Χουστουλάκης 2
Ψυχικό (Ρεμεντέλας): Γκολάντας 10(2), Δήμου 19(5), Καρράς 10, Παπαγιάννης 11(3), Wells 22(1), Τουλιάτος-Παπατζανάκης, Κούτρας 15(3), Στοκντέηλ 5(1), Θεοδώρου 12(2)
ΓΣ Γαργαλιάνων- Απόλλων Πάτρας 63-67
Διαιτητές: Ρίζος, Λιαρομάτης, Μπολάνο
Δεκάλεπτα: 17-14, 28-29, 49-48, 63-67
ΓΣ Γαργαλιάνων (Γκαβανόπουλος): Νικολιδάκης 7(1), Ψαρόπουλος 3(1), Τασσόπουλος 5(1), Μακαριάδης 13(4), Δαμιανάκος 14(4), Γαβρίλης-Κοζεβέρος 2(1), Γυφτάκης 1, Βουτσίσεβιτς 18(4)
Απόλλων Πατρών (Ελευθεριάδης) : Kιέρ 10, Χειλάρης, Παπαφωτίου, Μανακάς 12(1), Ανέστης 25(3), Ζούμπος 5(1), Αθανασόπουλος 2, Κώττας 4(1), Παύλος 9(3)
ΑΕ Βαρθολομιού-Δόξα Λευκάδας 49-84
Διαιτητές: Ναστός, Κανελλόπουλος, Ελ Ανυ
Δεκάλεπτα: 16-25, 22-46, 36-64, 49-84
ΑΕ Βαρθολομιού (Καρύδας): Κατοχιανός 4(1), Νοέας 11(2), Στρίγκας 3(1), Συνέτος 8(3), Θανόπουλος 8(1), Δίπλαρος 6(3), Τριανταφύλλου 6(3), Νικολόπουλος 3(3)
Δόξα Λευκάδας (Τερζής):Τρεντ 23 (3), Σαχπατζίδης 14 (2), Tέρελ17 (1), Κιούσης 7 (1), Σταυρακούκας 9 (1), Φυτρός 4 (2), Τσιμπιράκης 2, Καλλιακούδας 2, Γιαννούλτσης 6.
Αθηναϊκός-Δάφνη 72-92
Διαιτητές: Ζιώγας-Αντωνιάδης-Κουτίβης
Δεκάλεπτα: 22-20, 44-54, 58-73, 72-92
Αθηναϊκός (Καλαντζής): Γκιουλής, Σωτηρόπουλος 5 (1), Τζάκας, Τσακίρης 14 (2), Κορωνιός 7 (2), Παρασκευόπουλος 2, Γιαννόπουλος, Μπαζάκος 16 (4), Κουκουνιάς 14, Παναρετάκης14(1).
Δάφνη (Παρασκευόπουλος): Ρεγκούτας, Τζιβελέκας 12 (2), Δημητρακόπουλος 2, Τοπάλι 10 (2), Καράμπουλας 12 (1), Ετζιάκα 16 (4), Καλαντζής, Φιλιππάκος 26, Χουντής, Γιαννίκος 7 (1), Ντράσκοβιτς 7.
ΚΟ Χολαργού-Κόροιβος Αμαλιάδας 67-71
Διαιτητές: Κάρδαρης-Καραμπιτσάκος-Καραπαπάς
Δεκάλεπτα: 22-19, 41-33, 55-51, 67-71
ΚΟ Χολαργού (Θωμόπουλος): Ζαβιτσάνος 8, Ιωακειμίδης 27 (6), Χατζηνικόλας 4, Οικονόμου 1, Λούκας 3 (1), Παπαγεωργόπουλος 3 (1), Αλεξιάδης 7, Βασιλαντωνάκης 3, Δόξας 11.
Κόροιβος Αμαλιάδας (Γιαπλές): Λεμπέσης 3 (1), Σλέιτερ 9 (2), Κωνσταντινίδης 8 (1), Παρασκευόπουλος 15 (3), Βάρνερ 11 (2), Κάτζος, Καλιανιώτης 8, Πετανίδης 11. Βύρλας 6.
Εκπ. Φρυγανιώτη-ΓΣ Σοφάδων 53-110
Διαιτητές: Αγραφιώτης Β.-Τσαρδούλιας Τηλ.-Καντερές
Δεκάλεπτα: 12-27, 22-58, 40-89, 53-110
Εκπ. Φρυγανιώτη (Χατζηκυριακίδης): Ξενιτίδης 3(1), Μπρόζος 5(1), Κούντας 16(1), Παπαμαργαρίτης 9(1), Μπέλλης 9(1), Καραμούζας, Αποστολίδης 5(1), Αστεριάδης, Κεχαγιάς 4, Φιλλιούδης 2.
ΓΣ Σοφάδων(Κακλαμάνος-Ούτος): Μαυροειδάκος 14(2τρ., 10ασ.), Τουλούπης 9(1), Σκρίνσκι 19(5), Πούντος 7(2τρ., 10ρ.), Επαμεινώνδας 8(2), Ζευγαράς 7(1), Ευσταθιάδης 11(3), Σπρίντζιος 19(2), Χατζής 16.
