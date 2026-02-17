Σκουλίδας: «Να κερδίσουμε τον Ηρακλή για να ακούσουμε "το γλέντι"»

Ο Διονύσης Σκουλίδας μίλησε για την παρουσία της Μυκόνου στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας και τον προημιτελικό απέναντι στον Ηρακλή.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ: Αχιλλέας Μαυροδόντης

Η μεγάλη εμφάνιση του Διονύση Σκουλίδα απέναντι στην Καρδίτδα έιχε χαρίσει στη Μύκονο την πρόκριση στο Final 8 του Κυπέλλου. εκεί .όπου η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου θα αντιμετωπίσει τον Ηρακλή.

Μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ο Διονύσης Σκουλίδας μίλησε για την παρουσία της ομάδας του στα προημιτελικά, τονίζοντας ότι στόχος είναι να κερδίσει η ομάδα του, προκειμένου να ακουστεί στο κλειστό της νέας Αλικαρνασσού το «γλέντι».

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Διονύσης Σκουλίδας:

«Είναι ένα πολύ ωραίο συναίσθημα η συμμετοχή. Είναι κάτι καινούριο για την ομάδα μας, που πριν λίγα χρόνια ήταν στα τοπικά πρωταθλήματα και τώρα βρίσκεται σε ένα Final 8. Είναι κάτι πολύ ευχάριστο για όλους και ειδικά για μένα που είμαι στην ομάδα από πέρσι. Ήρθαμε να το χαρούμε, να παίξουμε ανταγωνιστικά και θέλουμε να κερδίσουμε. Δεν υπάρχει πίεση από πλευράς διοίκησης, αλλά υπάρχει πάντα ο στόχος να σωθεί η κατηγορία. Ακόμη δεν έχουμε εξασφαλίσει κάτι, αλλά η ομάδα είναι σε ένα καλό σημείο. Ο κόσμος το απολαμβάνει, κάθε Σάββατο είναι μια γιορτή γι’ αυτούς και είμαστε σε καλό δρόμο. Παρόλο που είμαστε στις επτά νίκες στο πρωτάθλημα, υπάρχει ακόμη η πίεση γιατί θεωρώ ότι χρειαζόμαστε ακόμη κάποιες νίκες για να σωθούμε και μαθηματικά. Αυτή τη βδομάδα είμαστε λίγο πιο χαλαροί, αλλά ως επαγγελματίες παίκτες θέλουμε να κερδίσουμε.

Θέλουμε να το χαρούμε και να παίξουμε για έναν στόχο χωρίς την πίεση του αποτελέσματος. Θεωρώ πως δεν μας δίνει κάποιο αβαντάζ ότι έχουμε δύο νίκες φέτος απέναντι στον Ηρακλή. Τους γνωρίζουμε καλά, όπως και εμείς εκείνους. Δεν θέλω να έχουμε μια τέτοια προσέγγιση, γιατί το παιχνίδι είναι κάτι σαν τελικός. Αν καταφέρουμε να περάσουμε, θεωρώ πως θα παίξει στα μεγάφωνα το τραγούδι που παίζεται και στο γήπεδό μας. Όταν κερδίσαμε την Καρδίτσα μπήκε κρητικό τραγούδι λόγω της πρόκρισης στο Final 8 του Ηρακλείου. Αν νικήσουμε την Τετάρτη, θα χαρούμε πολύ να ακούσουμε και πάλι το τραγούδι μας».