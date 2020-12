Μπελινέλι: Σκόραρε ξανά στη Serie A για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια! (vid)

Ο 34χρονος Ιταλός περιφερειακός άρχισε την επαγγελματική καριέρα του στη Βίρτους Μπολόνια τη σεζόν 2002-03 κι έπειτα από μεγάλη καριέρα στο ΝΒΑ όπου, μεταξύ άλλων κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Σαν Αντόνιο Σπερς, επέστρεψε φέτος στην πρώτη ομάδα του.

Μάλιστα έκανε το ντεμπούτο του υπό τις οδηγίες του Σάσα Τζόρτζεβιτς, ξεκινώντας ως βασικός στη σημερινή (27/12) αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο και καταγράφοντας την πρώτη συμμετοχή του στη Serie A έπειτα από το 2007,

Marco Belinelli’s first basket in Italy after 13 years in the NBA...a three pointerpic.twitter.com/jR0GHqke0h

