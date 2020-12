Τίτλοι τέλους για τη Ρόμα, αποχώρησε από το ιταλικό πρωτάθλημα! (pic)

Τα οικονομικά προβλήματα που ταλανίζουν τον ιταλικό σύλλογο ο οποίος μάλιστα, είχε κατακτήσει και το πρωτάθλημα Ευρώπης το 1984, αποδείχθηκαν απροσπέλαστα.

Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Κλαούνιο Τότι, με επιστολή στην ομοσπονδία και την ιταλική λίγκα, ανακοίνωσε την αποχώρηση της Ρόμα από το πρωτάθλημα.

«Είναι αδύνατον να μην υπογραμμίσουμε την τεράστια ζημιά στο ίματζ της Serie A και συνολικά στο ιταλικό μπάσκετ» ανέφερε η FIP.

Πλέον το ιταλικό πρωτάθλημα θα συνεχιστεί με την παρουσία των υπολοίπων 15 ομάδων.

OFFICIAL: Italian Basketball Federation confirms that Virtus Roma has withdrawn from Serie A that will continue with 15 teams.



“Impossible not to underline the very serious damage to the image caused to Serie A and entire Italian Basketball Movement” FIP stated https://t.co/QXd4IZoWcJ

— Emiliano Carchia (@Carchia) December 9, 2020