Ντιλέινι: Πανηγυρίζει επειδή το Μιλάνο έγινε.. πορτοκαλί!

«Το Μιλάνο είναι σε κωδικό πορτοκαλί. Μπορώ να βγω επιτέλους από το σπίτι μου», έγραψε με περίσσια χαρά στο twitter o γκαρντ της Αρμάνι Μιλάνο, Μάλκολμ Ντιλέινι.

Η ιταλική πόλη άλλαξε κλίμακα, κάτι που σημαίνει πως τα υπάρχοντα μέτρα χαλαρώνουν. Μόνο που ο Ντιλέινι, o οποίος πέτυχε το νικητήριο σουτ της Αρμάνι στο ματς με τη Μακάμπι, δεν πρόκειται να αλλάξει συνήθειες. «Πάντως δεν πρόκειται να πάω πουθενά...», πρόσθεσε λίγο αργότερα.

Milan is code orange. We can leave the crib

— malcolm delaney (@foe23) November 29, 2020