Η αναμέτρηση της Μπρέσια με την Βίρτους Ρόμα ξεκίνησε με έναν ιδιαίτερο τρόπο.

Οι παίκτες της ομάδας της Ρόμα έκαναν παράβαση 24 δευτερόλεπτων εσκεμμένα στέλνοντας μήνυμα στην διοίκησή τους.

Αιτία; Το γεγονός ότι δεν έχουν πληρωθεί καθόλου φέτος.

Virtus Roma players let 24-second shot clock to expire to protest against the club that has not paid their first salaries yet pic.twitter.com/VSqOiEceOC

— Emiliano Carchia (@Carchia) October 31, 2020