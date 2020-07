Ο 34χρονος πόιντ γκαρντ έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στους Νικς, Ρόκετς, Κινγκς, Ουόριορς, Χιτ, Πέλικανς και Γκρίζλις.

Η σεζόν 2020/21 θα τον βρει στην ιταλική Serie A με τη φανέλα της Βαρέζε.

Ο Ντάγκλας έχει συμμετάσχει στην EuroLeague με την Αναντολού Εφές.

Former NBAer Toney Douglas has signed with Pallacanestro Varesein Italy. Douglas last played in the NBA in 2016-17 with the Memphis Grizzlies.

