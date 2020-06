Ιταλία: Με 16 ομάδες η Serie A (pic)

Η σεζόν στην Ιταλία διεκόπη οριστικά δίχως την ανάδειξη πρωταθλητή και πλέον το ζητούμενο έχει να κάνει με την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Το αρχικό πλάνο είχε να κάνει με 18 ομάδες όμως η Serie A θα διεξαχθεί εν τέλει με 16.

Επιπροσθέτως, η Τορίνο επιστρέφει στην Α2 και είναι η πρώτη επιλεχούσα σε περίπτωση που κάποια ομάδα δηλώσει αδυναμία συμμετοχής. Όπως αναφέρουν στη γειτονική χώρα, η Ρόμα και η Κρεμόνα δεν είναι σίγουρο ότι θα βρίσκονται στη μεγάλη κατηγορία.

Lega Basket Serie A will be with 16 teams next season;

Torino “returns” to Serie A2 but they are in 1st position in the list if one of the 16 Serie A teams won’t play (Roma and Cremona are at risk);

Supercup will be with 16 teams (4 groups of 4 teams each with a Final Four)

