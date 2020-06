Οι όροι στα συμβόλαια που θέλουν να βάλουν οι ιταλικές ομάδες για τον κορονοϊό (pics)

Ο κορονοϊός δεν είχε προβλεφθεί από κανέναν κι έτσι προέκυψαν πολλά ζητήματα οικονομικής φύσης.

Οι παίκτες αξίωναν χρήματα, οι ομάδες με εξαφανισμένα έσοδα ήθελα να μην πληρώσουν μέχρι που χρειάστηκε η παρέμβαση της ELPA. Τουλάχιστον για τις ομάδες της Euroleague.

Οι ιταλικές ομάδες θέλουν να προλάβουν δεύτερο κύμα πανδημίας και για αυτό το λόγο προτείνουν τέσσερις όρους στα συμβόλαια.

1. Να μην πληρωθούν οι παίκτες το παραμικρό αν η σεζόν ακυρωθεί πριν από την έναρξή της.

2. Να πάρουν το 25% αν ακυρωθεί μετά από την έναρξή της.

3. Να πάρουν το 50% αν διακοπεί στη διάρκειά της αλλά συνεχιστούν οι προπονήσεις.

4. Να πληρωθούν το 25% αν διακοπεί στη διάρκειά της σεζόν χωρίς να μπορούν να γίνουν προπονήσεις.

