Στη Βενέτσια ο Άιζακ Φοτού

Ο Νεοζηλανδός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία, αφού φέτος έπαιζε στην Τρεβίζο, και τώρα θα γίνει συμπαίκτης με τον Μάικ Μπράμο.

Ο 26χρονος φόργουορντ ήταν αντίπαλος της Ελλάδας στο Mundobasket 2019 και είχε μετρήσει σε εκείνο το παιχνίδι (103-97) 15 πόντους (6/6δ., 3/4β.).

Την φετινή χρονιά είχε κατά μέσο όρο 14.1 πόντους και 5.2 ριμπάουντ σε 20 παιχνίδια.

DONE DEAL: Isaac Fotu has signed the contract with Umana Reyer Venezia, I am told.

The New Zealand player will join the Italian powerhouse after a season in Treviso

— Emiliano Carchia (@Carchia) June 8, 2020