Στις 27 Σεπτεμβρίου το τζάμπολ στην Ιταλία, με επτά ομάδες στην Ευρώπη (pics)

Όπως αναφέρουν, λοιπόν στη γειτονική χώρα, το επόμενο πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με 18 ομάδες, τις 17 που συμμετείχαν φέτος συν μια ομάδα από τη Serie A2.

Στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2020-21 θα υποβιβαστεί μια ομάδα.

Η σεζόν θα αρχίσει στις 30 Αυγούστου με τη διεξαγωγή του Supercup με τη συμμετοχή όλων των ομάδων της Serie A. Οι 18 ομάδες θα χωριστούν σε έξι γκρουπ των τριών ομάδων.

Οι πρώτες των έξι ομίλων μαζί με τις δυο καλύτερες δεύτερες θα παίξουν στα προημιτελικά. Ο νικητής θα αναδειχθεί σε Final 4 (30/8 – 20/9/2020).

Από κει και πέρα, η regular season στην Ιταλία θα ξεκινήσει στις 27 Σεπτεμβρίου.

Οι ιταλικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα

EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο

EuroCup: Βίρτους Μπολόνια, Μπρέσια, Βενέτσια.

Basketball Champions League: Σάσαρι, Φορτιτούντο Μπολόνια, Μπρίντιζι

Supercup with six groups of three teams each.

Best of each group plus the best two teams in second position will play quarterfinals.

Final Four to end the competition

Dates: August 30-September 20 https://t.co/QhKg8dZG2S

— Emiliano Carchia (@Carchia) May 15, 2020