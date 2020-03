Ουίμς: «Δεν το βλέπω να παίζουμε μέσα στο καλοκαίρι»

Οι ιταλικές ομάδες ανέστειλαν τις προπονήσεις τους τουλάχιστον ως τις 3 Απριλίου και ο άσος της Βίρτους ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν ξέρω πώς αυτές οι λίγκες περιμένουν από εμάς να παίξουμε σε έναν μήνα δίχως να έχουμε προπονηθεί τόσες εβδομάδες; Οι αθλητές δεν είναι ρομπότ. Θέλουμε χρόνο για να επανέλθουμε σε ρυθμούς αγώνων. Θα παίξουμε μέσα στο καλοκαίρι; Δεν το βλέπω».

Not sure how these leagues expect for us to not practice or play for weeks and in a month we can just pop right up and be able to play games! Athletes are not robots! Smh def going to take time to get back in game shape! And playing into summer? I just can’t see it #MyOpinion

