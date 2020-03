Κοροναϊός: Ο Τάιλερ Στόουν της Μπρίντιζι αναχώρησε για τις ΗΠΑ (pic)

Η Ιταλία βρίσκεται σε «κόκκινη ζώνη», όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Τζουζέπε Κόντε, ενώ κάποιοι αγώνες έχουν αναβληθεί και άλλοι θα γίνουν χωρίς θεατές και δημοσιογράφους.

Όπως έγινε γνωστό, ο Τάιλερ Στόουν αναχώρησε για τις ΗΠΑ, χωρίς να έχει πάρει σχετική άδεια από την Μπρίντιζι.

Δεν αποκλείεται αυτή την κίνηση να ακολουθήσουν κι άλλοι παίκτες, φοβούμενοι για την υγεία τους.

Tyler Stone of Happy Casa Brindisi has left the team and returned to USA without the permission of the club, a source told @Sportando

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 10, 2020