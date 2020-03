Κοροναϊός: Τάσεις... φυγής οι Αμερικανοί από την Ιταλία! (pic)

Με τον φόβο του κοροναϊού να είναι έντονος, έξι Αμερικανοί του ιταλικού πρωταθλήματος θέλουν να εγκαταλείψουν τη γειτονική χώρα.

Σύμφωνα με τις ιταλικές εφημερίδες εκείνοι που εξέφρασαν την επιθυμία τους να φύγουν από την Ιταλία είναι οι Τζούλιαν Στόουν (Βενέτσια), Τζόρνταν Παρκς (Τρρεβίζο), Ντέιβιντ Λόγκαν (Τρεβίζο), Ζακ Τόμας (Πέζαρο), Ντομινίκ Σάτον (Μπρίντιζι) και Τόνεϊ Ντάγκλας (Βαρέζε).

According to today’s Italian newspapers, there are six USA that have expressed their desires to leave due to coronavirus outbreak: Julyan Stone (Venezia), Jordan Parks (Treviso), David Logan (Treviso), Zach Tomas (Pesaro), Dominique Sutton (Brindisi) and Toney Douglas (Varese)

— Emiliano Carchia (@Carchia) March 10, 2020