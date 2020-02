Ο Ουάιτ ξεκαθαρίζει: «Φυσικά κι έχω ευθύνη για την αποτυχία της Αρμάνι» (pic)

Build A Bet στο Άρσεναλ - Ολυμπιακός. Ένας αγώνας – πολλές αγορές – ένα στοίχημα. |21+

Ο Αμερικανός φόργουορντ μίλησε στο «15min.lt» για την κατάσταση στην Αρμάνι Μιλάνο και τον Έτορε Μεσίνα, αναφέροντας πως κανείς δεν ήξερε τι κάνει εκεί.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος, Αλεσάντρο Μάτζι, αναρωτήθηκε στο twitter αν ο παίκτης είχε καμία ευθύνη σε όλο αυτό και ο ίδιος τού απάντησε:

«Φυσικά κι έχω ευθύνη στην αποτυχία επίσης. Οι σχέσεις είναι πάντα 50-50. Ποτέ δεν βρήκα άνεση στο Μιλάνο. Οι δηλώσεις μου ήταν απαντήσεις στις ερωτήσεις και ποτέ δεν εννοούσα κάτι κακό ή βρήκα δικαιολογίες. Κάποιες φορές τα πράγματα δεν λειτουργούν όπως τα περιμένεις. Έτσι είναι η ζωή».

Of course I had responsibility in the failure too. Relationships are always 50/50. I never found comfort while in Milan. My statements were only answers to the questions and never meant to be evil or make excuses. Sometimes things don’t work as expected or hoped for. This is life

