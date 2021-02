Winner League: To 60% των παικτών & προπονητών στο Ισραήλ έχουν εμβολιαστεί!

Οι ρυθμοί εμβολιασμού στο Ισραήλ είναι τρελοί! Στη Winner League, όπου υπάρχουν Έλληνες προπονητές όπως ο Γιάννης Σφαιρόπουλος και ο Στέφανος Δέδας, έχει ήδη εμβολιαστεί το 60% των παικτών και των προπονητών! Τις επόμενες ημέρες το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί κατά 13%.

Ήδη υπάρχει ένα 7%, το οποίο έχει ήδη προσβληθεί από τον κορονοϊό και δεν χρειάζεται να κάνει το εμβόλιο, ενώ υπόλοιπο 20% δεν επιθυμεί να το κάνει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

The Israel Basketball @WinnerLeague have announced that 60% of the players & staff have been vaccinated for COVID 19 with 13% more within the upcoming days. 7% had COVID & do not need to be vaccinated while 20% aren't interested in being vaccinated at this stage.

— Sports Rabbi (@thesportsrabbi) February 9, 2021