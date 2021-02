Εμβολιάστηκαν οι περισσότεροι Ισραηλινοί μπασκετμπολίστες (pic)

Όπως ανέφερε ο Ρόι Κοέν από το «Sport 5» του Ισραήλ, οι περισσότεροι Ισραηλινοί παίκτες έχουν κάνει ήδη το εμβόλιο, κάτι που σηματοδοτεί και την επιστροφή στην κανονικότητα.

Παρόλα αυτά υπάρχουν και εκείνοι που δεν θέλουν να μπουν ακόμα σ' αυτήν την διαδικασία, με αποτέλεσμα να υπάρχει η σκέψη της λίγκας για υποχρεωτικά τεστ κάθε 72 ώρες σε όλους όσους δεν επιθυμούν να εμβολιαστούν.

— Roi Cohen (@RoiCohen99) February 8, 2021