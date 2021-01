Παναθηναϊκός: Τα φαβορί για τη θέση του Κάτας στη Χάποελ Ιερουσαλήμ (pics)

O Παναθηναϊκός αποφάσισε να δώσει το χρίσμα στον Όντεντ Κάτας για τη θέση του head coach όπως σας είχε ενημερώσει πρώτο το gazzetta.gr, από τη στιγμή που οι «πράσινοι» έλυσαν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους με τον Γιώργο Βόβορα μετά από την ήττα από το Λαύριο και την κακή εικόνα του «τριφυλλιού» στα τελευταία παιχνίδια του.

Ο Κάτας αποχωρεί από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ που αναζητά ξένο τεχνικό για τον αντικαταστάτη του ενώ ο Λιθουανός Νταΐνιους Αντομάιτις λογίζεται ως το μεγάλο φαβορί. Ο Αντομάιτις παραμένει χωρίς ομάδα μετά από την αποχώρησή του από τη Ρίτας Βίλνιους, με την οποία κατέκτησε το Κύπελλο Λιθουανίας και έφτασε ως τα προημιτελικά του EuroCup.

Το δεύτερο όνομα που ξεχωρίζει στη λίστα των Ισραηλινών είναι αυτό του Σέρβου Αλεξάνταρ Ντζίκιτς ενώ η περίπτωση του Λούκα Μπάνκι υποχώρησε καθώς ο Ιταλός κόουτς αναλαμβάνει πόστο βοηθού προπονητή στη θυγατρική ομάδα των Νετς. Σε κάθε περίπτωση, η Χάποελ θα αποφασίσει σύντομα για τον αντικαταστάτη του Κάτας.

Dainius Adomaitis is the leading candidate to become the new head coach of Hapoel Jerusalem, the sources tell me and @RoiCohen99 .

Per sources, Aleksandar Dzikic is also among the top names on Hapoel Jerusalem list. Luca Banchi was also one of the candidates, but the Italian coach is heading to the G league. Hapoel is expected to make a final decision very soon.

