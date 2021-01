Ο Δέδας προπονητής του μήνα στο Ισραήλ (vid)

Λίγο πριν από το παιχνίδι του BCL απέναντι στην ΑΕΚ (5/1, 18:00, ΕΡΤ-3) ο Έλληνας τεχνικός της Χάποελ αναδείχθηκε καλύτερος προπονητής του περασμένου μήνα στο Ισραήλ.

Στον πάγκο της Χολόν μετράει 5-3 ρεκόρ στο πρωτάθλημα Ισραήλ ενώ έχει 2-2 στο Basketball Champions League. Μάλιστα το όνομά του αναφέρθηκε και ως ένας από τους υποψήφιους για να αντικαταστήσει τον Γιώργο Βόβορα.

