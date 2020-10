Στα ημιτελικά του Λιγκ Καπ η Χολόν του Δέδα (vid)

Μία βολή του Σι Τζέι Χάρις, τέσσερα δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, η Χάποελ Χολόν του Στέφανου Δέδα πήρε το εισιτήριο για τον ημιτελικού του ισραηλινού Λιγκ Καπ. Επικράτησε με 88-87 της Χαποέλ Γκιλμπόα Γκαλίλ.

Επόμενος αντίπαλός τους, στον ημιτελικό του θεσμού, θα είναι η Χαποέλ Ιερουαλήμ (31/10).

Η Χαποέλ Χολόν είναι ο επόμενος αντίπαλος της ΑΕΚ, για τη 2η αγωνιστική του Basketball Champions League (4/11, 19:30).

A thriller by @cjharris11. See you saturday pic.twitter.com/7pQU01yctM

— Hapoel Holon (@HapoelHolonBC) October 26, 2020