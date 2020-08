Τζάνινγκ: Συνεχίζει στη Χάποελ Ιερουσαλήμ (pic & vid)

Ο 32χρονος Αμερικανός σούτινγκ γκαρντ πανηγύρισε το πρωτάθλημα στη Liga Endesa με την Μπασκόνια και η σεζόν 2020-21 θα τον βρει στην ισραηλίτικη Winner League με τη Χάποελ Ιερουσαλήμ!

Ο Τζάνινγκ μέτρησε φέτος 6 πόντους, 2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ μ.ό. σε 28 συμμετοχές στην EuroLeague με τους Βάσκους και πλέον θα ενισχύσει τη Χάποελ στο Basketball Champions League, αρχής γενομένης από το Final 8 για την ανάδειξη του πρωταθλητή έπειτα από τη διακοπή των αγωνιστικών δραστηριοτήτων λόγω του κορονοϊού.

Ο Ματ Τζάνινγκ πηγαίνει στην Χάποελ Ιερουσαλήμ

The ex Baskonian @mjanning23 is heading to @JerusalemBasket

