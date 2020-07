Το εισιτήριο για τον τελικό του πρωταθλήματος Ισραήλ τσέκαρε η Μακάμπι.

Η ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου πήρε το.... θρίλερ κόντρα στην Γκαλίλ Γκιλμπόα με 81-78, έχοντας ως πρωταγωνιστές τους Σκότι Ουίλμπεκιν και Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο πρώτος είχε 17 πόντους, ενώ έβαλε το νικητήριο τρίποντο για το 81-78, 6 δευτερόλεπτα πριν το τέλος, ενώ ο Τάιλερ μέτρησε 20 πόντους με 4/7 τρίποντα

Το ματς έγινε θρίλερ στο τέλος με τον Μίτσελ να γράφει το 78-78 για τη Γκιλμπόα, ένα λεπτό πριν τη λήξη, ωστόσο ο Ουίλμπεκιν είπε την τελεταία λέξη.

Για τους ηττημένους ο Ζιβ είχε 23.

Στον τελικό θα βρει την Ρισόν που προκρίθηκε με νικητήριο σουτ.

