Κορονοϊός: Αβντίγια και Κάσπι δίνουν δύναμη σε 9χρονο! (vid)

Ο μικρός είναι σε καραντίνα σε ιατρικό κέντρο του Ισραήλ και μιλούσε με τη μητέρα του σε τηλεοπτική εκπομπή του καναλιού Ν12.

Ο παρουσιαστής είπε στον μικρό Σαχάρ ότι τον περιμένει μια έκπληξη, καθώς κάποιοι θέλουν να του στείλουν ένα μήνυμα.

Ο Ντένι Άβντιγια και ο Όμρι Κάσπι, παίκτες της Μακάμπι Τελ Αβίβ, εμφανίζονται στην οθόνη και μιλούν στον πιτσιρικά!

9 yrs old Sahar was infected with Covid-19 and is staying with his mother at the SHEBA medical center. Look who encouraged them

@N12News @nivraskin pic.twitter.com/44ZFTXPwrt

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) March 16, 2020