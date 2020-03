Το ευρωπαϊκό μπάσκετ κατεβάζει ρολά, η μια λίγκα μετά την άλλη ανακοινώνει αναβολές ωστόσο η ισραηλίτικη Winner League συνεχίζεται κανονικά.

«Επομένως, είμαστε η μόνη λίγκα που συνεχίζει να παίζει;» ήταν η απορία του Τζέιμς Φελντέιν, ο οποίος αγωνίζεται στη Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Παρεμπιπτόντως, οι αγώνες στην Τουρκία συνεχίζονται αλλά διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών.

So we going to be the only league to play?

— James Feldeine (@KiNGJF4) March 12, 2020