Είναι επίσημο πλέον. Τζάμπολ ξανά στο γερμανικό πρωτάθλημα στις 6 Ιούνη.

Θα διεξαχθεί τουρνουά 10 ομάδων στο Μόναχο και το Audi Dome για να προκύψει ο πρωταθλητής

Στην πρώτη φάση θα έχουμε 2 ομίλους (Μπάγερν, Κράιλσχαϊμ, Όλντενμπουργκ, Γκέτινγκεν και Ουλμ στον έναν και Λούντβιγκσμπουργκ, Άλμπα Βερολίνου, Βέχτα, Μπάμπεργκ, Φρανκφούρτη στον άλλο.

Οι 4 πρώτες από κάθε όμιλο θα πάνε στα playoffs, εκεί όπου οι σειρές θα είναι best of three.