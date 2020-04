Κορονοϊός: Πέντε ομάδες στη Γερμανία ζήτησαν να υποβιβαστούν λόγω οικονομικών προβλημάτων

Πέντε ομάδες της πρώτης κατηγορίας του γερμανικού πρωταθλήματος ζήτησαν να υποβιβαστούν.

Ο κορονοϊός δημιούργησε πολλά οικονομικά προβλήματα και αρκετές ομάδες δεν μπορούν να ανταποκριθούν.

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστός ποιες ομάδες εξέφρασαν την επιθυμία.

Germany licensing news for 2020-21 season

For precautionary reasons, five @easyCreditBBL teams have submitted license requests for 2nd division ProA while one BBL team applied for both ProA and 3rd division ProB licenses

This is obviously in reaction to the unknown from COVID-19 pic.twitter.com/2HV4RnV3mL

