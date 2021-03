Ο Κάνιον Μπάρι εκτελεί βολές με... κουτάλα, όπως ο διάσημος μπαμπάς του (vids)

Τον Κάνιον Μπάρι δεν τον μέλλει. Δεν επιζητάει τη διασημότητα του μπαμπά του, Ρικ. Ούτε τα κατορθώματα του αδερφού του Μπρεντ (πρωταθλητής με τους Σπερς το 2005 και το 2007). Η σκούφια του βαστάει από μία οικογένεια γεμάτη μπάσκετμπολ. Το μονοπάτι που ακολούθησε και εκείνος. Η διαδρομή του είναι δύσκολη. Στην ηλικία των 27 αγωνίζεται ακόμη στον προθάλαμο του ΝΒΑ, την G-League. Στο πρωτάθλημα των πιτσιρικάδων και των εξαιρετικά φιλόδοξων.

Ο ίδιος πορεύεται έχοντας τη συμβουλή του πατέρα του πάντα στο μυαλό του. «Να εκτελείς τις βολές πάντα από κάτω» ή κάπως έτσι. Ο Ρικ Μπάρι ήταν πρωταθλητής το 1975 και 8 φορές All Star. Αλλά όλοι θυμούνται εκείνο τον τύπο, με το μακρύ μαλλί, να εκτελεί τις ελεύθερες βολές με... κουτάλα! Ολοκλήρωσε την καριέρα του με 5.713 στις 6.397 (89.3%) χρησιμοποιώντας τη βολή της... γιαγιάς. O ένας από τους δύο που την έχουν χρησιμοποιήσει τα τελευταία χρονιά, μαζί με τον Τσινάνου Οκουάκου (κάποτε των Ρόκετς), που πλέον αγωνίζεται στη Ζαντάρ.

Ο Κάνιον έχει αντιγράψει το στυλ του. Και δεν χάνει βολή! Το έκανε στο Summer League του 2019. Το κάνει και στη φετινή G-League, στη «φούσκα» του Ορλάντο. Αυτή τη στιγμή, ο Μπάρι μετράει 19/19 βολές, ο ένας από τους δύο παίκτες του πρωταθλήματος που έχουν το απόλυτο (ο άλλος είναι ο Γιόγκι Φέρελ με 16/16).

Canyon Barry: tied for best FT% in the league with the granny shot https://t.co/UCR6myxqAa

— Jaiden Campana (@JaidenCampana) March 1, 2021