G-League: Ξεκινάει με 18 ομάδες στη «φούσκα» του Ορλάντο! (pic)

Από την αρχή ήταν γνωστό πως όλες οι ομάδες δεν θα επιχειρήσουν να κατεβάσουν ομάδα στη φετινή G-League. Το κόστος, με την πανδημία να κόβει έσοδα, είναι δυσβάσταχτο. Και κάπως έτσι, 17 από τις 30 ομάδες θα έχουν ομάδα στο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο στη «φούσκα» του Ορλάντο, εκεί που ολοκληρώθηκε η τελευταία σεζόν του ΝΒΑ!

Για την ακρίβεια, οι ομάδες θα είναι 18, αφού η έξτρα που θα προστεθεί θα διαθέτει παίκτες που πρόκειται να δηλώσουν συμμετοχή στο Draft.

Οι 8 πρώτες ομάδες θα προκριθούν στα playoffs, όπου οι αγώνες θα είναι νοκ άουτ.

Ανάμεσα στις ομάδες που δεν θα έχουν θυγατρική φέτος στη G-League είναι οι Μιλγουόκι Μπακς, οι Λος Άντζελες Λέικερς, οι Μαϊάμι Χιτ και οι Μπόστον Σέλτικς.

Στη λίγκα έχουν υπογράψει συμβόλαιο οι Τζέρεμι Λιν, Μάικλ Μπίσλεϊ, Λανς Στίβενσον και ΛιΆντζελο Μπολ.

The NBA G League officially announced that the 2021 season will tip off in February at Orlando’s Disney World campus.https://t.co/zdpTrg0iRl

— Sportsnet (@Sportsnet) January 8, 2021