NBA: Σκέψεις για «φούσκα» στη G-League, δεν την «αντέχουν» όλες οι ομάδες!

Η «φούσκα» δοκιμάστηκε με επιτυχία. Και το ΝΒΑ θέλει και την G-League να την εφαρμόσει τη σεζόν που έρχεται. Το πλάνο προβλέπει να διεξαχθεί στην Ατλάντα, ωστόσο οι αναπτυξιακές ομάδες θα πρέπει να καταβάλλουν μία προκαταβολή $500.000.

Κάτι που θα είναι δύσκολο και για τις 28 ομάδες που αγωνίζονται. Μην ξεχνάμε πως η G-League λειτουργεί και ως προθάλαμος για την επιστροφή τραυματιών, αλλά και ένας ενδεδειγμένος τρόπος για να αποκτήσουν παραστάσεις οι νεοφερμένοι αθλητές.

