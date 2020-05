G-League: Σε μονόκλινα δωμάτια οι παίκτες λόγω κορονοϊού (pic)

Virtual Sports* που ξεχωρίζουν για τα καταπληκτικά γραφικά τους. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τους περισσότερους θανάτους λόγω κορονοϊού και η G-League προχωρά σε μια κίνηση για την μεγαλύτερη ασφάλεια των παικτών.

Από εδώ και στο εξής από την σεζόν 2020-21, οι παίκτες που θα βρίσκονται στα ξενοδοχεία για τα εκτός έδρας ματς της ομάδας τους, θα μένουν σε μονόκλινα δωμάτια για καλύτερη πρόληψη από τον ιό.

Μέχρι την απόφαση αυτή, οι αθλητές βρισκόντουσαν σε δίκλινα δωμάτια, αλλά πλέον ο covid-19 μετέτρεψε τα σχέδια της αναπτυξιακής λίγκας του ΝΒΑ.

Sources: The NBA G League is improving some conditions for players starting in 2020-21, informing teams they must secure separate hotel rooms for players on road and elevate the per diem by $15. Players have shared rooms up until now.

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 1, 2020