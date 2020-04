NBA: Δημιουργείται Ένωση Παικτών και στη G-League (pic)

Το ΝΒΑ έχει την Ένωση Παικτών με σκοπό να συζητιούνται με τη λίγκα τα προβλήματα και όσα απασχολούν τους παίκτες, προσπαθώντας όλοι μαζί να πάρουν μια απόφαση για το γενικότερο καλό του αθλήματος.

Σύμφωνα με το ESPN, στα χνάρια του ΝΒΑ βαδίζει και η θυγατρική του, G-League αφού θα δημιουργήσει και εκείνη Ένωση Παικτών.

Η συγκεκριμένη Ένωση θα διαφέρει φυσικά από εκείνη του ΝΒΑ και θα βοηθήσει τους παίκτες της G-League να βρίσκουν λύσεις στα θέματα που τους καίνε.

Oι παίκτες της θυγατρικής του ΝΒΑ είχαν θέμα στο παρελθόν με τους μισθούς, τα ταξίδια και τις κατοικίες τους.

