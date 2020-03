Εκπληκτικό παιχνίδι από τον Τάκο Φολ στην G League, που για μία τάπα έχασε το triple double! (vid)

Ο νεαρός... γίγαντας των Σέλτικς, αγωνίζεται με την θυγατρική τους στην G League με την φανέλα τους και κόντρα σε εκείνη των Μπουλς ήταν εκπληκτικός.

Ο Τάκο Φολ είχε σε 25 λεπτά συμμετοχής 16 πόντους, 14 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 9 τάπες και έχασε μόλις για ένα μπλοκ το triple double της βραδιάς. Για την ιστορία η ομάδα του ηττήθηκε με 112-120.

— SportsCenter (@SportsCenter) March 9, 2020