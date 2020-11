FIBA: Διοργανώνει το δεύτερο παγκόσμιο τουρνουά esports για εθνικές ομάδες

Στο πρώτο διεθνές τουρνουά esports που διήρκησε τρεις ημέρες, και διεξήχθη τον Ιούνιο πήραν μέρος 17 ομάδες. Το FIBA ​​Esports Open συγκέντρωσε μεγάλο ενδιαφέρον από από τις Εθνικές Ομοσπονδίες και στη δεύτερη έκδοση, έχουν οριστεί περιφέρειες από όλες τις περιοχές της FIBA, που συνεπάγεται ένα σύνολο έξι ημερών γεμάτων με οnline δράση.

Κάθε ομάδα θα αποτελείται από επτά παίκτες: πέντε στο γήπεδο και δύο αναπληρωματικούς. Το παιχνίδι που θα γίνει σε πλατφόρμα PS4 θα διεξάγεται από απόσταση στο NBA 2K21, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Pro-AM. Οι ομάδες επιτρέπεται και πάλι να προσαρμόσουν πλήρως τα avatars των παικτών, των εμφανίσεων και των γηπέδων.

Οι ομάδες θα χωριστούν σε μία από τις ακόλουθες περιφέρειες: Αφρική, Βόρεια και Κεντρική Αμερική, Νότια Αμερική, Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Νοτιοανατολική Ασία. Οι περιφέρειες έχουν χωριστεί με γεωγραφικά κριτήρια και τις δυνατότητες διανομής των servers.

Oι Περιφέρειες της Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ασίας θα διεξαχθούν στις 14-15 Νοεμβρίου, ενώ η ευρωπαϊκή Περιφέρεια έχει οριστεί για τις 12-13 Δεκεμβρίου. Οι Περιφέρειες της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής όπως και της Νότιας Αμερικής θα πραγματοποιηθούν στις 19-20 Δεκεμβρίου. Οι τελικοί στο FIBA ​​Esports Open II σε όλες τις περιφέρειες θα έχουν την μορφή best of three.

«Το πρώτο FIBA Esports Open ήταν ένα σημαντικό ορόσημο. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον που λάβαμε από τις Εθνικές Ομοσπονδίες μας είναι ένα επιπλέον κίνητρο για την FIBA να αναπτύξει περαιτέρω τα esports και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι για αυτήν τη δεύτερη έκδοση», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της FIBA, Ανδρέας Ζαγκλής.

Όπως συνέβη με το πρώτο FIBA Esports Open, ολόκληρη η σειρά των αγώνων θα παραχθεί από το FIBA Esports Studio στη Ρίγα της Λετονίας, με 54 ώρες live περιεχομένου στα κανάλια Facebook, Twitch και YouTube της FIBA. Κάθε παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο διαδικτυακά με ζωντανό σχολιασμό στα Αγγλικά, ενώ θα υπάρχει καθημερινή εκπομπή μέχρι και 12 αγώνων την ημέρα.

Οι Περιφέρειες:

ΑΦΡΙΚΗ: Ακτή Ελεφαντοστού, Γκαμπόν

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ: Ιράκ, Λίβανος, Σαουδική Αραβία

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΣΙΑ: Αυστραλία, Ινδονησία, Φιλιππίνες

ΕΥΡΩΠΗ: Αυστρία, Λευκορωσία, Κροατία, Κύπρος, Βοσνία, Τσεχία, Γερμανία, Μ.Βρετανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Ρωσία, Ισπανία, Ελβετία, Τουρκία, Ουκρανία

ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ: Καναδάς, Κόστα Ρίκα, Δομινινανή Δημοκρατία, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Πουέρτο Ρίκο, ΗΠΑ

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ: Αργεντινή, Βολιβία, Βραζιλία, Ουρουγουάη, Βενεζουέλα,