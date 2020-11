Η FIBA θυμήθηκε την μυθική εμφάνιση του Νοβίτσκι στο Παγκόσμιο της Ιαπωνίας (vid)

Συγκεκριμένα το παιχνίδι έγινε στο πλαίσιο για το Μουντομπάσκετ 2006 στην Ιαπωνία όπου η Γερμανία είχε χρειαστεί τρεις παρατάσεις μέχρι να επικρατήσει την Ανγκόλα με 108-103.

O Νοβίτσκι είχε αγωνιστεί 48 λεπτά και είχε πετύχει 47 πόντους με 9/21 δίποντα, 4/8 τρίποντα, 17/17 βολές, 16 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 τάπα και 6 λάθη!

Prime Dirk Nowitzki was unstoppable

47 PTS | 16 REB | 4 AST in one of the greatest @FIBAWC performances in history

https://t.co/bQpg0NkjPq#MemoryMonday@swish41 | @DBB_Basketball pic.twitter.com/g4tzorvpvg

— FIBA (@FIBA) November 2, 2020