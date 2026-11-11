Ο Ηρακλής πραγματοποίησε μία εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στη ΜΖΤ Σκοπίων και πήρε άνετα τη νίκη με 103-73.

Το απόλυτο αφεντικό ήταν στο Ιβανώφειο ο Ηρακλής, κόντρα στη ΜΖΤ. Υποδέχθηκε την ομάδα των Σκοπίων για την έκτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και πήρε πολύ άνετα τη νίκη με 103-73.

Φανταστική εμφάνιση από τον «Γηραιό», που βελτίωσε το ρεκόρ του σε 5-2 και έφτασε σε δεύτερη διαδοχική ευρωπαϊκή νίκη.

Ηρακλής - ΜΖΤ: Το ματς

Ο Ηρακλής είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά το παιχνίδι, με ένα σερί 10-0, με τον Γουόρνερ να απαντάει με δίποντο για το 10-2 στο 07:37. Με ένα νέο σερί, 8-0 από το 05:49 (Χόρχλερ) μέχρι το 03:29 (Μέλβιν), ο «Γηραιός» είχε κάνει το 22-6. Με πέντε πόντους του Γουόρνερ, η ΜΖΤ είχε μειώσει σε 27-15 στο 01:29, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 29-17.

Ο Μποσχαλέσκι είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Φόρεστερ να απαντάει με δίποντο για το 31-19 στο 09:22. Η διαφορά είχε πέσει στους εφτά (33-26) στο 06:32, με τον Ηρακλή να κάνει το 39-26 στο 04:59 με ένα σερί 6-0. Η ΜΖΤ με σερί 9-0, είχε μειώσει σε 39-35 στο 02:30. Με τέσσερα διαδοχικά δίποντα, ο «Γηραιός» είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 47-35.

Ο Κράγινιτς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Μέλβιν να απαντάει με τρίποντο για το 50-37 στο 09:28. Με επιμέρους σκορ 11-5 από το 05:44 (Λεκιού) μέχρι το 02:18 (Ντιαρά), ο Ηρακλής είχε ανεβάσει τη διαφορά στους 18 (68-50), ενώ με ένα σερί 7-0 στο τελευταίο λεπτό, είχε το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 78-53.

Οι Σταυρακόπουλος (τρίποντο) και Φόρεστερ (δίποντο) είχαν σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου για το +30, με τους φιλοξενούμενους να απαντάνε με πέντε πόντους για το 83-58 στο 07:46. Η ΜΖΤ είχε μειώσει σε 85-63, όμως με σερί 11-0 από το 05:27 (Στάιλς) μέχρι το 04:12 (Σιλάς), ο Ηρακλής είχε ξεφύγει με 33 πόντους (96-63). Οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν τη διαφορά τους και φτάσανε άνετα στη νίκη με 103-73.

Τα δεκάλεπτα: 29-17, 47-35, 78-53, 103-73

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ήταν τρομερά εύστοχος και είχε από νωρίς μεγάλη διαφορά στο ματς.

MVP O… Εξαιρετικός Χασάν Ντιαρά, ο οποίος τελείωσε το ματς με 13 πόντους (2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 4 κλεψίματα και 5 λάθη σε 24 λεπτά.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τρομερός Νόα Χόρχλερ, ο οποίος είχε 19 πόντους (0/2 βολές, 8/12 δίποντα, 1/1 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 22 λεπτά.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Πολύ καλός ο Εμίρ Κράγινιτς, με 17 πόντους (5/6 βολές, 6/11 δίποντα), 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 29 λεπτά.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Διαμαντής Σλαφτσάκης, ο οποίος είχε 1 ασίστ και 2 φάουλ σε 11 λεπτά.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Πολύ καλά ποσοστά εντός πεδιάς για τον Ηρακλή, που είχε 63% στα δίποντα και 44% στα τρίποντα.

ΗΡΑΚΛΗΣ BC - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ # Παίκτης MIN PTS FG 2PT 3PT FT OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 Jalen Lecque * 29:52 18 7/11 (63.6%) 7/10 (70%) 0/1 (0%) 4/9 (44.4%) 2 2 4 1 1 1 1 - +15 14 2 Cleveland Melvin * 32:01 12 5/14 (35.7%) 3/6 (50%) 2/8 (25%) 0/0 (0%) 1 9 10 - - 1 - - +24 12 3 Dontrez Styles 22:45 11 4/9 (44.4%) 3/5 (60%) 1/4 (25%) 2/2 (100%) 1 3 4 2 2 1 1 1 +9 13 5 Noah Horchler * 22:08 19 9/13 (69.2%) 8/12 (66.7%) 1/1 (100%) 0/2 (0%) 5 3 8 - 2 1 - 2 +20 22 8 Jake Forrester 15:29 14 6/8 (75%) 6/8 (75%) 0/0 (0%) 2/2 (100%) 2 3 5 - - 2 - 1 +6 16 10 Hassan Diarra * 24:22 13 5/9 (55.6%) 2/3 (66.7%) 3/6 (50%) 0/0 (0%) 1 4 5 9 2 5 4 - +29 22 13 Diamantis Slaftsakis 10:35 0 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) 0/0 (0%) - - - 1 2 - - - +7 1 16 Cole Syllas * 19:41 3 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1 3 4 2 4 - - - +31 9 19 Georgios Arnokouros Did Not Play 56 Sarantis Mastrogiannopoulos 16:21 8 2/4 (50%) 0/1 (0%) 2/3 (66.7%) 2/2 (100%) - 2 2 6 2 1 - - +3 13 72 Marios Giannikos Did Not Play 77 Sotiris Stavrakopoulos 10:57 5 2/3 (66.7%) 1/2 (50%) 1/1 (100%) 0/0 (0%) 1 1 2 1 1 1 2 - +9 8 - Team/Coaches - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL) 204 103 41/72 (56.9%) 30/47 (63.8%) 11/25 (44%) 10/17 (58.8%) 14 30 44 22 16 14 8 4 - -