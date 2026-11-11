Το απόλυτο αφεντικό ήταν στο Ιβανώφειο ο Ηρακλής, κόντρα στη ΜΖΤ. Υποδέχθηκε την ομάδα των Σκοπίων για την έκτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup και πήρε πολύ άνετα τη νίκη με 103-73.
Φανταστική εμφάνιση από τον «Γηραιό», που βελτίωσε το ρεκόρ του σε 5-2 και έφτασε σε δεύτερη διαδοχική ευρωπαϊκή νίκη.
Ηρακλής - ΜΖΤ: Το ματς
Ο Ηρακλής είχε ξεκινήσει εντυπωσιακά το παιχνίδι, με ένα σερί 10-0, με τον Γουόρνερ να απαντάει με δίποντο για το 10-2 στο 07:37. Με ένα νέο σερί, 8-0 από το 05:49 (Χόρχλερ) μέχρι το 03:29 (Μέλβιν), ο «Γηραιός» είχε κάνει το 22-6. Με πέντε πόντους του Γουόρνερ, η ΜΖΤ είχε μειώσει σε 27-15 στο 01:29, με τους Θεσσαλονικείς να έχουν το προβάδισμα στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου με 29-17.
Ο Μποσχαλέσκι είχε σκοράρει στις αρχές της δεύτερης περιόδου, με τον Φόρεστερ να απαντάει με δίποντο για το 31-19 στο 09:22. Η διαφορά είχε πέσει στους εφτά (33-26) στο 06:32, με τον Ηρακλή να κάνει το 39-26 στο 04:59 με ένα σερί 6-0. Η ΜΖΤ με σερί 9-0, είχε μειώσει σε 39-35 στο 02:30. Με τέσσερα διαδοχικά δίποντα, ο «Γηραιός» είχε πάει στα αποδυτήρια με το υπέρ του 47-35.
Ο Κράγινιτς είχε πετύχει το πρώτο καλάθι του δευτέρου ημιχρόνου, με τον Μέλβιν να απαντάει με τρίποντο για το 50-37 στο 09:28. Με επιμέρους σκορ 11-5 από το 05:44 (Λεκιού) μέχρι το 02:18 (Ντιαρά), ο Ηρακλής είχε ανεβάσει τη διαφορά στους 18 (68-50), ενώ με ένα σερί 7-0 στο τελευταίο λεπτό, είχε το προβάδισμα στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με 78-53.
Οι Σταυρακόπουλος (τρίποντο) και Φόρεστερ (δίποντο) είχαν σκοράρει στις αρχές της τέταρτης περιόδου για το +30, με τους φιλοξενούμενους να απαντάνε με πέντε πόντους για το 83-58 στο 07:46. Η ΜΖΤ είχε μειώσει σε 85-63, όμως με σερί 11-0 από το 05:27 (Στάιλς) μέχρι το 04:12 (Σιλάς), ο Ηρακλής είχε ξεφύγει με 33 πόντους (96-63). Οι γηπεδούχοι διαχειρίστηκαν τη διαφορά τους και φτάσανε άνετα στη νίκη με 103-73.
Τα δεκάλεπτα: 29-17, 47-35, 78-53, 103-73
ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… Ήταν τρομερά εύστοχος και είχε από νωρίς μεγάλη διαφορά στο ματς.
MVP O… Εξαιρετικός Χασάν Ντιαρά, ο οποίος τελείωσε το ματς με 13 πόντους (2/3 δίποντα, 3/6 τρίποντα), 5 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 4 κλεψίματα και 5 λάθη σε 24 λεπτά.
ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Τρομερός Νόα Χόρχλερ, ο οποίος είχε 19 πόντους (0/2 βολές, 8/12 δίποντα, 1/1 τρίποντα), 8 ριμπάουντ, 2 μπλοκ και 1 λάθος σε 22 λεπτά.
ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ… Πολύ καλός ο Εμίρ Κράγινιτς, με 17 πόντους (5/6 βολές, 6/11 δίποντα), 10 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 29 λεπτά.
ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ… Ο Διαμαντής Σλαφτσάκης, ο οποίος είχε 1 ασίστ και 2 φάουλ σε 11 λεπτά.
ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ... Πολύ καλά ποσοστά εντός πεδιάς για τον Ηρακλή, που είχε 63% στα δίποντα και 44% στα τρίποντα.
|ΗΡΑΚΛΗΣ BC - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|0
|Jalen Lecque *
|29:52
|18
|7/11 (63.6%)
|7/10 (70%)
|0/1 (0%)
|4/9 (44.4%)
|2
|2
|4
|1
|1
|1
|1
|-
|+15
|14
|2
|Cleveland Melvin *
|32:01
|12
|5/14 (35.7%)
|3/6 (50%)
|2/8 (25%)
|0/0 (0%)
|1
|9
|10
|-
|-
|1
|-
|-
|+24
|12
|3
|Dontrez Styles
|22:45
|11
|4/9 (44.4%)
|3/5 (60%)
|1/4 (25%)
|2/2 (100%)
|1
|3
|4
|2
|2
|1
|1
|1
|+9
|13
|5
|Noah Horchler *
|22:08
|19
|9/13 (69.2%)
|8/12 (66.7%)
|1/1 (100%)
|0/2 (0%)
|5
|3
|8
|-
|2
|1
|-
|2
|+20
|22
|8
|Jake Forrester
|15:29
|14
|6/8 (75%)
|6/8 (75%)
|0/0 (0%)
|2/2 (100%)
|2
|3
|5
|-
|-
|2
|-
|1
|+6
|16
|10
|Hassan Diarra *
|24:22
|13
|5/9 (55.6%)
|2/3 (66.7%)
|3/6 (50%)
|0/0 (0%)
|1
|4
|5
|9
|2
|5
|4
|-
|+29
|22
|13
|Diamantis Slaftsakis
|10:35
|0
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|-
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|+7
|1
|16
|Cole Syllas *
|19:41
|3
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|1
|3
|4
|2
|4
|-
|-
|-
|+31
|9
|19
|Georgios Arnokouros
|Did Not Play
|56
|Sarantis Mastrogiannopoulos
|16:21
|8
|2/4 (50%)
|0/1 (0%)
|2/3 (66.7%)
|2/2 (100%)
|-
|2
|2
|6
|2
|1
|-
|-
|+3
|13
|72
|Marios Giannikos
|Did Not Play
|77
|Sotiris Stavrakopoulos
|10:57
|5
|2/3 (66.7%)
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|1
|1
|2
|1
|1
|1
|2
|-
|+9
|8
|-
|Team/Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|204
|103
|41/72 (56.9%)
|30/47 (63.8%)
|11/25 (44%)
|10/17 (58.8%)
|14
|30
|44
|22
|16
|14
|8
|4
|-
|-
|MZT SKOPJE AERODROM - ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
|#
|Παίκτης
|MIN
|PTS
|FG
|2PT
|3PT
|FT
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|1
|Noah Ali Farrakhan
|32:38
|9
|4/13 (30.8%)
|3/8 (37.5%)
|1/5 (20%)
|0/0 (0%)
|-
|1
|1
|2
|2
|3
|-
|-
|-18
|0
|3
|Luka Stojanovski *
|13:15
|2
|1/2 (50%)
|1/1 (100%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|1
|1
|-
|3
|1
|-
|-
|-15
|1
|6
|Andrej Andonoski
|03:29
|2
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|0/0 (0%)
|0/0 (0%)
|1
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|+7
|3
|7
|Nikola Vasilevski
|06:01
|4
|2/4 (50%)
|2/3 (66.7%)
|0/1 (0%)
|0/0 (0%)
|-
|1
|1
|2
|-
|1
|-
|-
|-3
|4
|8
|Petar Boshaleski
|26:13
|12
|5/7 (71.4%)
|3/4 (75%)
|2/3 (66.7%)
|0/0 (0%)
|-
|3
|3
|-
|1
|1
|2
|-
|-14
|14
|10
|Tadija Tadic *
|13:59
|5
|2/10 (20%)
|2/8 (25%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|-
|3
|3
|4
|2
|3
|-
|-
|-14
|0
|11
|Lesley Varner
|34:16
|15
|6/17 (35.3%)
|5/13 (38.5%)
|1/4 (25%)
|2/2 (100%)
|2
|1
|3
|2
|3
|1
|2
|-
|-17
|10
|13
|Andrej Maslinko *
|24:24
|4
|2/5 (40%)
|2/5 (40%)
|0/0 (0%)
|0/2 (0%)
|1
|3
|4
|1
|1
|1
|-
|-
|-27
|3
|20
|Vojdan Stojanovski *
|16:15
|3
|1/4 (25%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|0/0 (0%)
|1
|-
|1
|2
|-
|2
|-
|-
|-17
|1
|21
|Emir Krajinic *
|29:30
|17
|6/11 (54.6%)
|6/11 (54.6%)
|0/0 (0%)
|5/6 (83.3%)
|7
|3
|10
|2
|4
|2
|1
|-
|-32
|22
|24
|Dimitrije Nikolic
|Did Not Play
|77
|Bojan Velichkovski
|Did Not Play
|-
|Team/Coaches
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|3
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|ΣΥΝΟΛΟ (TOTAL)
|200
|73
|30/74 (40.5%)
|25/56 (44.6%)
|5/18 (27.8%)
|8/12 (66.7%)
|15
|19
|34
|15
|16
|15
|5
|-
|-
|-
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