Ηρακλής: Επική απάντηση στη ΜΖΤ με πανό... Κώστα Μακεδόνα
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Οι φίλοι του Ηρακλή σήκωσαν ένα πανό με τον Κώστα Μακεδόνα, στο ματς κόντρα στη ΜΖΤ Σκοπίων.
Ο Ηρακλής αντιμετωπίζει τη ΜΖΤ Σκοπίων, για την έκτη αγωνιστική του Europe Cup. Στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων, οι φίλαθλοι της ΜΖΤ είχαν σηκώσει ένα προκλητικό πανό, όπου τα σύνορα της γειτονικής χώρας, έφταναν μέχρι τη Χαλκιδική.
Οι οπαδοί του Ηρακλή, αποφάσισαν να απαντήσουν με επικό τρόπο, καθώς στο Ιβανώφειο υπάρχει ένα πανό με το πρόσωπο του Κώστα Μακεδόνα το οποίο γράφει: «100% Μακεδόνας».
Δείτε το πανό
@Photo credits: INTIME
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