Ζιάγκος: «Μια πρόκληση που μας δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την ευελιξία και την ανθεκτικότητά μας»»

Δείτε τα όσα ανέφερε ο Βαγγέλης Ζιάγκος για το 3ο παιχνίδι της Μυκόνου στο φετινό FIBA Europe Cup με αντίπαλο την Λοκομοτίβ Πλόντβιβ εντός έδρας.

Η Μύκονος φιλοξενεί στο κλειστό της Άνω Μεράς την βουλγαρική ομάδα με στόχο να κάνει το 3/3 μετά και την 3η αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Ο προπονητής Βαγγέλης Ζιάγκος, μιλώντας για την συγκεκριμένη αναμέτρηση, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο θα διεκδικήσουμε τη νίκη, τόσο για βαθμολογικούς όσο και για ψυχολογικούς λόγους. Αντιμετωπίζουμε την πρωτοπόρο του βουλγαρικού πρωταθλήματος, η οποία προέρχεται από εμφατική νίκη απέναντι σε μία από τις ομάδες που θεωρούνται φαβορί του ομίλου μας την προηγούμενη αγωνιστική. Ζητούμενο για εμάς είναι να μεγιστοποιήσουμε τα παραγωγικά μας διαστήματα, να περιορίσουμε τα λάθη μας και να βελτιώσουμε τις αδυναμίες που εντοπίσαμε και αναλύσαμε μετά το τελευταίο μας παιχνίδι».

Για το πρόσωπο της Μυκόνου απέναντι στην ΑΕΚ: «Παρά τις απουσίες, η ομάδα έδειξε τον ανταγωνιστικό της χαρακτήρα. Αυτό που κρατάμε και στο οποίο θέλουμε να επενδύσουμε είναι το γεγονός ότι δεν παραιτήθηκε ποτέ από τη διεκδίκηση της νίκης, παλεύοντας μέχρι το τέλος απέναντι σε έναν θεωρητικά ισχυρότερο αντίπαλο. Ήταν ένα από εκείνα τα παιχνίδια που, παρά την ήττα, τονώνουν την αυτοπεποίθησή μας και μας δίνουν στοιχεία πάνω στα οποία μπορούμε να χτίσουμε τη συνέχεια».

Για τα προβλήματα τραυματισμών: «Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συνθήκη μάς έχει ταλαιπωρήσει αρκετά, και μάλιστα από πολύ νωρίς. Είναι μια πρόκληση που, από τη μία πλευρά, μας έχει δυσκολέψει, αλλά από την άλλη μάς δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την ευελιξία και την ανθεκτικότητά μας. Αισιοδοξούμε ότι αυτή η κατάσταση δεν θα διαρκέσει για πολύ».