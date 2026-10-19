Γνωρίστε τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, την τρίτη αντίπαλο της Μυκόνου στο FIBA Europe Cup

Η Μύκονος θα φιλοξενήσει τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ για την 3η αγωνιστική FIBA Europe Cup (20/10, 19:00), και η ιστοσελίδα των Νησιωτών παρουσίασε το προφίλ των Βούλγαρων.

Την εντυπωσιακή της πορεία στο FIBA Europe Cup θέλει να συνεχίσει η Μύκονος που έχει ξεκινήσει με 2/2. Η ομάδα του Βαγγέλη Ζιάγκου υποδέχεται τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, σε ένα ματς της 3ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup (20/10, 19:00) και η επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας σκιαγράφησε το προφίλ των Βούλγαρων.

Το ρόστερ και οι παίκτες-κλειδιά για την αντίπαλο της Μυκόνου, αλλά και τα πεπραγμένα μέχρι στιγμής.

Aναλυτικά όσα αναφέρει η Μύκονος

Η Μύκονος υποδέχεται τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του FIBA Europe Cup (20/10, 19:00), και το mykonosbc.gr παρουσιάζει το προφίλ των Βούλγαρων.

Η Μύκονος φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης του Group H, με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, και πλέον στρέφεται στην προσεχή αναμέτρηση με τη Λοκομοτίβ Πλόβντιβ, για την 3η αγωνιστική της regular season. Οι Βούλγαροι κάνουν σταθερά βήματα προόδου, καθώς συνδυάζουν την επιστροφή τους στο κορυφαίο επίπεδο του εγχώριου μπάσκετ με την πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή στην ιστορία τους.

Η επιστροφή στο προσκήνιο

Από το 1958 έως το 1964, η Λοκομοτίβ Πλόβντιβ συμμετείχε στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Βουλγαρίας, οπότε και αποχώρησε από τις διοργανώσεις σε επίπεδο Ανδρών. Τον Μάιο του 2022 το τμήμα ανασυστάθηκε, θέτοντας τις βάσεις για την επιστροφή του συλλόγου στο προσκήνιο του βουλγαρικού μπάσκετ.

Πέρσι, η Λοκομοτίβ επέστρεψε στην κορυφαία κατηγορία του βουλγαρικού πρωταθλήματος, βάζοντας τέλος σε μια απουσία σχεδόν 60 ετών, και έφτασε έως τους τελικούς, όπου ηττήθηκε με 3-2 νίκες στη σειρά από την Μπάλκαν Μπότεβγκραντ. Το πέμπτο και καθοριστικό παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, με σκορ 81-80. Παράλληλα, πραγματοποίησε αξιόλογη πορεία και στο Κύπελλο Βουλγαρίας, φτάνοντας έως τον τελικό, όπου ηττήθηκε με 88-87 από την Τσέρνο Μόρε Τίτσα, κατακτώντας τη δεύτερη θέση.

Η αγωνιστική περίοδος 2026-27 σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο για τον σύλλογο, καθώς η Λοκομοτίβ Πλόβντιβ πραγματοποιεί την παρθενική της εμφάνιση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, συμμετέχοντας στο FIBA Europe Cup.

Το ρόστερ και οι παίκτες-κλειδιά

Κεντρικό ρόλο στην επιθετική λειτουργία της Λοκομοτίβ Πλόβντιβ έχει ο Τζομάρου Μπράουν, ο οποίος ξεχώρισε στην πρόσφατη νίκη επί της Οραντέα, σημειώνοντας 27 πόντους. Η ικανότητά του να δημιουργεί προσωπικές φάσεις και να δίνει λύσεις στο σκοράρισμα αποτελεί ένα από τα βασικά όπλα των Βούλγαρων.

Σημαντική είναι και η παρουσία του Ντιβέρλ Ράμσεϊ, ο οποίος αναλαμβάνει μεγάλο μέρος της οργάνωσης του παιχνιδιού, έχοντας κατά μέσο όρο εννέα ασίστ ανά αγώνα, ενώ ο Τόμισλαβ Μίνκοφ και ο Αϊζάια Τόμπσον προσφέρουν επιπλέον λύσεις στην περιφέρεια και στην εκτέλεση. Επίσης, στο ρόστερ βρίσκεται ο 22χρονος γκαρντ Γιάννης Κικρίλης, ο οποίος διαθέτει ελληνική και βουλγαρική υπηκοότητα, έχοντας αγωνιστεί με την Εθνική Βουλγαρίας στο EuroBasket U18 Β’ Κατηγορίας το 2022.

Η πορεία της στο FIBA Europe Cup 2026-27

Η Λοκοκοτίβ Πλόβντιβ έχει ρεκόρ 1-1 στο Group H του FIBA Europe Cup. Στην πρεμιέρα της στη φετινή διοργάνωση, γνώρισε την ήττα από τη Ρίγα με 106-83 στη Λετονία. Την περασμένη εβδομάδα, επιβλήθηκε της Οραντέα με 79-69 στη Βουλγαρία.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής

Τρίτη 20/10

19:00 Μύκονος- Λοκομοτίβ Πλόβντιβ

Τετάρτη 21/10

19:00 Οραντέα-Ρίγα

21:00 Φριμπούρ-Νέφτσι Μπακού

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