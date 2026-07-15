Ηρακλής: Στο Μόναχο για την κλήρωση του FIBA Europe Cup ο Πανταζόπουλος
Την Πέμπτη (16/07, 13:00) είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των ομίλων του FIBA Europe Cup, με τον Γιώργο Πανταζόπουλο να εκπροσωπεί τον Ηρακλή στο Μόναχο.
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ, θα βρεθεί στη γερμανική πόλη, προκειμένου να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση, ενώ θα πραγματοποιήσει και ορισμένες συναντήσεις.
Πιο αναλυτικά θα έχει επαφές, με τους ιθύνοντες της FIBA, καθώς και με τους εκπροσώπους των ομάδων που θα βρεθούν στον ίδιο όμιλο με τον Ηρακλή.
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