Ο Γιώργος Πανταζόπουλος θα εκπροσωπήσει τον Ηρακλή στην κλήρωση των ομίλων του FIBA Europe Cup, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Μόναχο.

Την Πέμπτη (16/07, 13:00) είναι προγραμματισμένη η κλήρωση των ομίλων του FIBA Europe Cup, με τον Γιώργο Πανταζόπουλο να εκπροσωπεί τον Ηρακλή στο Μόναχο.

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΚΑΕ, θα βρεθεί στη γερμανική πόλη, προκειμένου να δώσει το «παρών» στην εκδήλωση, ενώ θα πραγματοποιήσει και ορισμένες συναντήσεις.

Πιο αναλυτικά θα έχει επαφές, με τους ιθύνοντες της FIBA, καθώς και με τους εκπροσώπους των ομάδων που θα βρεθούν στον ίδιο όμιλο με τον Ηρακλή.

Θυμίζουμε ο «γηραιός» βρίσκεται στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας.