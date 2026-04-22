ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Η ανακοίνωση με το μήνυμα προς τον κόσμο του Δικεφάλου

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση, ενημερώνοντας τον κόσμο που έχει προμηθευτεί εισιτήριο για τον πρώτο τελικό με την Μπιλμπάο, πως πρέπει να κάνει την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση στο GOV.gr

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπιλμπάο (19:15, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, LIVE από το Gazzetta) για τον πρώτο τελικό του FIBA Europe Cup και η ασπρόμαυρη ΚΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τους φιλάθλους που προμηθεύτηκαν εισιτήρια για την αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τόνισε στον κόσμο που έχει προμηθευτεί εισιτήριο,πως πρέπει να κάνει την τελευταία ενημέρωση στο GOV.gr, προκειμένου να μην αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα κατά την είσοδό του στο γήπεδο.

Αναλυτικά η ανακοίωνση του ΠΑΟΚ:

«Παρακαλούνται όλοι οι φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για τον σημερινό τελικό του FIBA Europe Cup, ΠΑΟΚ – Bilbao, να ανοίξουν την εφαρμογή GOV. GR WALLET και να κάνουν ΑΜΕΣΑ την τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση, για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την είσοδό τους στο γήπεδο.

Σε διαφορετική περίπτωση ενδέχεται το εισιτήριό τους να φαίνεται ως μη έγκυρο.

Διευκρινίζεται ότι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δεν εμπλέκεται και δεν έχει καμία ευθύνη για αυτή τη διαδικασία, ωστόσο είναι απαραίτητο να την ακολουθήσουν όλοι οι φίλαθλοι για την απρόσκοπτη και χωρίς προβλήματα είσοδό τους στο γήπεδο».