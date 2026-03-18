Οι παίκτες του ΠΑΟΚ κράτησαν φανέλα του Κλεομένη αμέσως μετά την πρόκριση στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup.

Ο ΠΑΟΚ παρότι ηττήθηκε με 88-80 από το Περιστέρι, προκρίθηκε στα ημιτελικά του FIBA Europe Cup και αφιέρωσαν τη νίκη στον αδικοχαμένο Κλεομένη.

Συγκεκριμένα αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης οι παίκτες του δικεφάλου του «βορρά», κράτησαν μια φανέλα με το όνομα του οπαδού του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του.

Στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν με τη φανέλα που λέει Κλεομένης, προσφέροντας ένα ξεχωριστό highlight στην αναμέτρηση.