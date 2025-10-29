Το Περιστέρι και ο ΠΑΟΚ συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία απόψε, Τετάρτη 28/10.

Η δράση στο FIBA Europe Cup συνεχίζεται απόψε, με το πρόγραμμα της Τετάρτης (28/10) να περιλαμβάνει συνολικά 19 παιχνίδια, δύο εκ των οποίων αφορούν ελληνικές ομάδες.

Αρχικά, το Περιστέρι θα υποδεχθεί στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» τη Μπρνο. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 17:30, με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.

Η συνέχεια θα δοθεί στη Γερμανία, εκεί ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Μπράουνσβαϊγκ. Η αρχή του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 19:30, τηλεοπτική μετάδοση από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.

Αμφότερες οι δύο ελληνικές ομάδες είναι μέχρι στιγμής αήττητες στο FIBA Europe Cup.

Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων

Περιστέρι - Μπρνο 17:30

Μπράουνσβαϊγκ - ΠΑΟΚ 19:30

Η βαθμολογία στον όμιλο του Περιστερίου

Περιστέρι 2-0 Μπιλμπάο 1-1 Μπρνο 1-1 Κουταΐσι 0-2

Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ