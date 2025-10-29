FIBA Europe Cup: Για τη συνέχεια των αήττητων Περιστέρι και ΠΑΟΚ
Η δράση στο FIBA Europe Cup συνεχίζεται απόψε, με το πρόγραμμα της Τετάρτης (28/10) να περιλαμβάνει συνολικά 19 παιχνίδια, δύο εκ των οποίων αφορούν ελληνικές ομάδες.
Αρχικά, το Περιστέρι θα υποδεχθεί στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου» τη Μπρνο. Το τζάμπολ είναι προγραμματισμένο για τις 17:30, με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
Η συνέχεια θα δοθεί στη Γερμανία, εκεί ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Μπράουνσβαϊγκ. Η αρχή του αγώνα είναι προγραμματισμένη για τις 19:30, τηλεοπτική μετάδοση από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.
Αμφότερες οι δύο ελληνικές ομάδες είναι μέχρι στιγμής αήττητες στο FIBA Europe Cup.
Το πρόγραμμα των ελληνικών ομάδων
- Περιστέρι - Μπρνο 17:30
- Μπράουνσβαϊγκ - ΠΑΟΚ 19:30
Η βαθμολογία στον όμιλο του Περιστερίου
- Περιστέρι 2-0
- Μπιλμπάο 1-1
- Μπρνο 1-1
- Κουταΐσι 0-2
Η βαθμολογία στον όμιλο του ΠΑΟΚ
- Μπράουνσβαϊγκ 2-0
- ΠΑΟΚ 2-0
- Ανβιλ 0-2
- Τρέπτσα 0-2
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.